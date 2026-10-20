ВАКС оштрафовал депутата от партии «Слуга народа» Андрея Клочка за неявку в суд

Высший антикоррупционный суд наложил на народного депутата от партии «Слуга народа» Андрея Клочка денежный штраф в размере 6656 грн за неявку на судебное заседание без уважительной причины. Народного депутата подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 11 млн грн.

Суд признал причину отсутствия парламентария неуважительной, поскольку Клочко мог принять участие в слушании в режиме видеосвязи. По данным правозащитников, политик находился в зарубежной командировке на семинаре в качестве представителя парламентской группы по вопросам НАТО. Ранее ВАКС уже отклонял ходатайство депутата о переносе заседания по этой причине.

Источник: Центр противодействия коррупции.

Андрей Клочко является фигурантом дела о незаконном обогащении. По данным НАБУ и САП, в 2020–2021 гг. нардеп приобрел в собственность активы стоимостью 25 млн гривен, хотя за это время официальный доход парламентария и его супруги составил не более 14 млн гривен. Разница между заработком и стоимостью приобретенного имущества составила 11 млн гривен. Речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mercedes-Benz. Чтобы скрыть наличие этого имущества, народный депутат оформил его большую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

У многих украинских высокопоставленных чиновников автономера зарегистрированы на другие автомобили или вообще несуществующие. Законно использовать так называемые «номера прикрытия» они не имеют права. Так, номера автомобиля народного депутата от партии «Слуга народа» Андрея Клочка зарегистрированы на другой машине.

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