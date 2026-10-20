最高反腐败法院因“人民公仆”党议员安德烈·克洛奇科未出庭应诉对其处以罚款

最高反腐败法院因“人民公仆”党议员安德烈·克洛奇克无正当理由缺席庭审，对其处以6656格里夫纳的罚款。 该议员涉嫌非法敛财逾1100万格里夫纳。

法院认定该议员缺席的理由不成立，因为克洛奇科本可以通过视频连线方式参加听证会。 据人权活动人士称，该政客当时作为议会北约事务小组的代表，正在国外参加一个研讨会。此前，最高反腐败法院已以该理由驳回了该议员关于推迟庭审的申请。

来源：反腐败中心。

安德烈·克洛奇科是某非法敛财案件的涉案人员。 据国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的数据，2020至2021年间，该议员获得了价值2500万格里夫纳的资产，而同期其本人及其妻子的官方收入总和不超过1400万格里夫纳。 收入与所购财产价值之间的差额为1100万格里夫纳。涉及的财产包括基辅州的三块土地、首都的五套公寓、两处非住宅用房，以及特斯拉和梅赛德斯-奔驰汽车。 为了隐瞒这些财产的存在，该议员将其中大部分登记在近亲名下，同时保留了对这些财产的完全处置权。

许多乌克兰高官的车牌号登记在其他车辆名下，甚至根本不存在。 他们无权合法使用所谓的“掩护车牌”。例如，“人民公仆”党议员安德烈·克洛奇科的车牌就登记在另一辆车上。

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