10月21日汇率：美元和欧元走强

10月21日（星期三），乌克兰各货币兑换点的美元和欧元汇率上涨。同时，各银行的汇率因机构及兑换方式（现金、网点、移动应用或银行卡交易）的不同而有所差异。

本文将为您解析：今天在哪里兑换美元和欧元最划算？银行以什么汇率从客户手中收购美元和欧元？1000美元价值多少？

10月21日，货币兑换点的美元平均买入价为45.10格里夫纳，比前一天高出4科皮卡。美元卖出汇率上涨了3科皮卡，达到45.25格里夫纳。

欧元汇率同样走高。货币兑换点平均以50.90格里夫纳的价格买入欧元，比10月20日高出10科皮克。卖出汇率上涨10科皮克，达到51.10格里夫纳。

在普里瓦特银行各分行，美元卖出价为45.20格里夫纳，比前一天低5科皮克。对于银行卡交易，卖出汇率保持不变，为45.24格里夫纳。

美元买入汇率为：

分行——44.60格里夫纳，下跌5科皮克；

银行卡交易为44.75格里夫纳，同样下跌5科皮克。

银行网点欧元卖出价为50.90格里夫纳，比前一工作日低10科皮克。银行卡交易卖出价为51.02格里夫纳。

该行欧元买入汇率为：

在各分行——49.90格里夫纳，比前一工作日低10科皮克；

银行卡交易——50.23格里夫纳，比前一工作日低9科皮克。

在“移动储蓄”应用程序中，美元卖出价为45.30格里夫纳，比10月20日上涨了5科皮克。对于银行卡交易，卖出汇率上涨了5科皮克，至45.50格里夫纳。

美元买入汇率：

在应用程序中为44.95格里夫纳，高出5科皮克；

银行卡交易为44.90格里夫纳，同样上涨了5科皮克。

“移动储蓄”中的欧元卖出价为50.90格里夫纳，银行卡交易卖出价为51.05格里夫纳。这两项汇率均保持不变。

欧元买入汇率同样保持不变：

在应用程序中为50.30格里夫纳；

银行卡交易为50.20格里夫纳。

在PUMB银行，美元现金兑换卖出价为45.40格里夫纳，买入价为44.80格里夫纳。按商业汇率，该行以44.90格里夫纳买入美元，以45.40格里夫纳卖出。

上述所有汇率均维持在10月20日的水平。

在PUMB银行，欧元现金兑换的卖出价为51.00格里夫纳，买入价为50.30格里夫纳。与前一工作日相比，汇率未发生变化。

在Monobank，美元卖出价为45.23格里夫纳，买入价为44.83格里夫纳。美元汇率与10月20日相比保持不变。

该行欧元买入价为50.30格里夫纳——当日持平。与此同时，卖出汇率上涨了2科皮卡，达到51.01格里夫纳。

在上述银行中，美元卖出汇率最低的是普里瓦特银行各分行：45.20格里夫纳。

美元卖出汇率对比：

普里瓦特银行各分行 ——45.20格里夫纳；

Monobank——45.23格里夫纳；

普里瓦特银行，银行卡交易 ——45.24格里夫纳；

储蓄银行，“移动储蓄 ”——45.30格里夫纳；

PUMB，现金 兑换——45.40格里夫纳；

普姆银行，商业 汇率——45.40格里夫纳；

储蓄银行，银行卡兑换——45.50格里夫纳。

在普里瓦特银行各分行及通过“移动储蓄”购买欧元最划算——均为50.90格里夫纳。

其他欧元卖出汇率：

PUMB，现金兑换——51.00格里夫纳；

Monobank——51.01格里夫纳；

普里瓦特银行，银行卡兑换——51.02格里夫纳；

储蓄银行，银行卡交易——51.05格里夫纳。

若需出售美元，上述银行中，储蓄银行通过“移动储蓄”应用程序提供的买入汇率最高——44.95格里夫纳。

其他美元买入报价：

普姆银行按商业汇率——44.90格里夫纳；

储蓄银行（Oschadbank）针对银行卡的汇率为44.90格里夫纳；

Monobank——44.83格里夫纳；

普姆银行（PUMB）现金兑换汇率为44.80格里夫纳；

普里瓦特银行（PrivatBank）——银行卡兑换：44.75格里夫纳；

普里瓦特银行（PrivatBank）网点——44.60格里夫纳。

将欧元兑换最划算的渠道是“移动储蓄银行”、普姆银行（PUMB）的现金兑换以及Monobank——均为50.30格里夫纳。

其他银行的欧元买入汇率如下：

普里瓦特银行（通过银行卡）——50.23格里夫纳；

储蓄银行（Oschadbank）通过银行卡兑换——50.20格里夫纳；

普里瓦特银行（PrivatBank）网点——49.90格里夫纳。

兑换1000美元的费用取决于所选银行及兑换方式。

乌克兰国家银行公布了10月21日的格里夫纳官方汇率，根据该汇率，美元官方汇率上涨了7科皮亚克，欧元汇率保持不变。

乌克兰国家银行（NBU）为两个地区发行了新的10格里夫纳硬币。

乌克兰国家银行发行了一枚纪念亚历山德拉·埃克斯特的纪念币。

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