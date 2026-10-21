Курс валют 21 октября: доллар и евро подорожали

В среду, 21 октября, в украинских обменных пунктах подорожали доллар и евро. При этом курсы в банках различаются в зависимости от учреждения и способа обмена — наличными, в отделении, через мобильное приложение или при карточных операциях.

Где сегодня выгоднее всего покупать американскую и европейскую валюту, по какому курсу банки принимают доллары и евро от клиентов и сколько стоят 1000 долларов — рассказываем в материале.

21 октября обменные пункты покупают доллар в среднем по 45,10 грн, что на 4 копейки больше, чем накануне. Курс продажи американской валюты вырос на 3 копейки — до 45,25 грн.

Евро также подорожал. Обменные пункты покупают европейскую валюту в среднем по 50,90 грн — на 10 копеек дороже, чем 20 октября. Курс продажи вырос на 10 копеек и составляет 51,10 грн.

В отделениях ПриватБанка доллар продают по 45,20 грн, что на 5 копеек дешевле, чем накануне. Для карточных операций курс продажи остался неизменным — 45,24 грн.

Курс покупки доллара составляет:

в отделениях — 44,60 грн, на 5 копеек меньше;

для карт — 44,75 грн, также на 5 копеек меньше.

Евро в отделениях банка продают по 50,90 грн — на 10 копеек дешевле, чем в предыдущий рабочий день. Для карт курс продажи составляет 51,02 грн.

Банк покупает евро:

в отделениях — по 49,90 грн, на 10 копеек дешевле;

для карт — по 50,23 грн, на 9 копеек дешевле.

В приложении «Мобильный Ощад» доллар продают по 45,30 грн, что на 5 копеек дороже, чем 20 октября. Для карточных операций курс продажи вырос на 5 копеек — до 45,50 грн.

Курс покупки доллара:

в приложении — 44,95 грн, на 5 копеек больше;

для карт — 44,90 грн, также на 5 копеек больше.

Евро в «Мобильном Ощаде» продают по 50,90 грн, а для карточных операций — по 51,05 грн. Оба курса остались без изменений.

Курс покупки евро также не изменился:

в приложении — 50,30 грн;

для карт — 50,20 грн.

В ПУМБ при обмене наличных доллар продают по 45,40 грн, а покупают по 44,80 грн. По коммерческому курсу банк покупает американскую валюту по 44,90 грн и продает по 45,40 грн.

Все указанные курсы остались на уровне 20 октября.

Евро в ПУМБ при обмене наличных продают по 51,00 грн, а покупают по 50,30 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем курсы не изменились.

В Monobank доллар продают по 45,23 грн, а покупают по 44,83 грн. Котировки американской валюты остались неизменными по сравнению с 20 октября.

Евро банк покупает по 50,30 грн — без изменений за день. В то же время курс продажи вырос на 2 копейки и составляет 51,01 грн.

Самый низкий курс продажи доллара среди перечисленных банков — в отделениях ПриватБанка: 45,20 грн.

Сравнение курсов продажи американской валюты:

ПриватБанк, в отделениях — 45,20 грн;

Monobank — 45,23 грн;

ПриватБанк, для карт — 45,24 грн;

Ощадбанк, «Мобильный Ощад» — 45,30 грн;

ПУМБ, обмен наличных — 45,40 грн;

ПУМБ, коммерческий курс — 45,40 грн;

Ощадбанк, для карт — 45,50 грн.

Евро дешевле всего можно приобрести в отделениях ПриватБанка и через «Мобильный Ощад» — по 50,90 грн.

Другие курсы продажи европейской валюты:

ПУМБ, обмен наличных — 51,00 грн;

Monobank — 51,01 грн;

ПриватБанк, для карт — 51,02 грн;

Ощадбанк, для карт — 51,05 грн.

Если нужно продать доллары, самый высокий курс покупки среди перечисленных банков предлагает Ощадбанк через приложение «Мобильный Ощад» — 44,95 грн.

Другие предложения по покупке доллара:

ПУМБ по коммерческому курсу — 44,90 грн;

Ощадбанк для карт — 44,90 грн;

Monobank — 44,83 грн;

ПУМБ при обмене наличных — 44,80 грн;

ПриватБанк для карт — 44,75 грн;

ПриватБанк в отделениях — 44,60 грн.

Евро выгоднее всего сдать в «Мобильном Ощаде», ПУМБ при обмене на наличные и Monobank — по 50,30 грн.

В других банках курсы покупки евро следующие:

ПриватБанк для карт — 50,23 грн;

Ощадбанк для карт — 50,20 грн;

«ПриватБанк» в отделениях — 49,90 грн.

Стоимость покупки 1000 долларов зависит от выбранного банка и способа обмена.

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