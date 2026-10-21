Kursy walut z 21 października: dolar i euro pociągnęły w górę

W środę, 21 października, w ukraińskich kantorach wzrosły kursy dolara i euro. Jednocześnie kursy w bankach różnią się w zależności od instytucji i sposobu wymiany — gotówkowej, w oddziale, za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub w ramach transakcji kartowych.

Gdzie dziś najkorzystniej kupić walutę amerykańską i europejską, po jakim kursie banki przyjmują dolary i euro od klientów oraz ile kosztuje 1000 dolarów — wyjaśniamy w tym artykule.

21 października kantory kupują dolara średnio po 45,10 UAH, czyli o 4 kopiejki więcej niż dzień wcześniej. Kurs sprzedaży waluty amerykańskiej wzrósł o 3 kopiejki — do 45,25 UAH.

Euro również podrożało. Punkty wymiany walut kupują walutę europejską średnio po 50,90 hrywny — o 10 kopiejek drożej niż 20 października. Kurs sprzedaży wzrósł o 10 kopiejek i wynosi 51,10 hrywny.

W oddziałach PrivatBanku dolar sprzedawany jest po 45,20 hrywny, czyli o 5 kopiejek taniej niż dzień wcześniej. W przypadku operacji kartowych kurs sprzedaży pozostał bez zmian — 45,24 hrywny.

Kurs kupna dolara wynosi:

w oddziałach — 44,60 hrywny, czyli o 5 kopiejek mniej;

dla kart — 44,75 hrywny, również o 5 kopiejek mniej.

Euro w oddziałach banku sprzedaje się po 50,90 UAH — o 10 kopiejek taniej niż w poprzednim dniu roboczym. W przypadku kart kurs sprzedaży wynosi 51,02 UAH.

Bank kupuje euro:

w oddziałach — po 49,90 UAH, o 10 kopiejek taniej;

w przypadku kart — po 50,23 UAH, czyli o 9 kopiejek taniej.

W aplikacji „Mobilny Oszczad” dolar sprzedawany jest po 45,30 UAH, czyli o 5 kopiejek drożej niż 20 października. W przypadku operacji kartowych kurs sprzedaży wzrósł o 5 kopiejek — do 45,50 UAH.

Kurs kupna dolara:

w aplikacji — 44,95 UAH, o 5 kopiejek więcej;

dla kart — 44,90 UAH, również o 5 kopiejek więcej.

Euro w „Mobilnym Oszczadzie” sprzedaje się po 50,90 UAH, a w przypadku transakcji kartowych — po 51,05 UAH. Oba kursy pozostały bez zmian.

Kurs skupu euro również nie uległ zmianie:

w aplikacji — 50,30 UAH;

dla kart — 50,20 UAH.

W PUMB przy wymianie gotówkowej dolar sprzedaje się po 45,40 UAH, a kupuje po 44,80 UAH. Według kursu komercyjnego bank kupuje walutę amerykańską po 44,90 UAH i sprzedaje po 45,40 UAH.

Wszystkie podane kursy pozostały na poziomie z 20 października.

W PUMB przy wymianie gotówkowej euro sprzedaje się po 51,00 UAH, a kupuje po 50,30 UAH. W porównaniu z poprzednim dniem roboczym kursy nie uległy zmianie.

W Monobank dolar sprzedaje się po 45,23 UAH, a kupuje po 44,83 UAH. Notowania waluty amerykańskiej pozostały niezmienione w porównaniu z 20 października.

Bank kupuje euro po 50,30 UAH — bez zmian w ciągu dnia. Jednocześnie kurs sprzedaży wzrósł o 2 kopiejki i wynosi 51,01 UAH.

Najniższy kurs sprzedaży dolara spośród wymienionych banków — w oddziałach PrivatBanku: 45,20 UAH.

Porównanie kursów sprzedaży waluty amerykańskiej:

PrivatBank, w oddziałach — 45,20 UAH;

Monobank — 45,23 UAH;

PrivatBank, dla kart — 45,24 UAH;

Oschadbank, „Mobilny Oschad” — 45,30 UAH;

PUMB, wymiana gotówkowa — 45,40 UAH;

PUMB, kurs komercyjny — 45,40 UAH;

Oschadbank, dla kart — 45,50 UAH.

Najtaniej euro można kupić w oddziałach PrivatBanku oraz za pośrednictwem „Mobilnego Oszczad” — po 50,90 UAH.

Inne kursy sprzedaży waluty europejskiej:

PUMB, wymiana gotówkowa — 51,00 UAH;

Monobank — 51,01 UAH;

PrivatBank, dla kart — 51,02 UAH;

Oschadbank, dla kart — 51,05 UAH.

Jeśli chcesz sprzedać dolary, najwyższy kurs kupna spośród wymienionych banków oferuje Oszczadbank za pośrednictwem aplikacji „Mobilny Oszczad” — 44,95 UAH.

Inne oferty skupu dolara:

PUMB według kursu komercyjnego — 44,90 UAH;

Oschadbank dla kart — 44,90 UAH;

Monobank — 44,83 UAH;

PUMB przy wymianie gotówkowej — 44,80 UAH;

PrivatBank dla kart — 44,75 UAH;

PrivatBank w oddziałach — 44,60 UAH.

Najkorzystniej jest wymienić euro w „Mobilnym Oszczad”, PUMB przy wymianie gotówkowej oraz Monobank — po 50,30 UAH.

W pozostałych bankach kursy skupu euro są następujące:

PrivatBank dla kart — 50,23 UAH;

Oschadbank dla kart — 50,20 UAH;

PrivatBank w oddziałach — 49,90 UAH.

Koszt zakupu 1000 dolarów zależy od wybranego banku i sposobu wymiany.

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