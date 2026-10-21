Kursy walut z 21 października: dolar i euro pociągnęły w górę
W środę, 21 października, w ukraińskich kantorach wzrosły kursy dolara i euro. Jednocześnie kursy w bankach różnią się w zależności od instytucji i sposobu wymiany — gotówkowej, w oddziale, za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub w ramach transakcji kartowych.
Gdzie dziś najkorzystniej kupić walutę amerykańską i europejską, po jakim kursie banki przyjmują dolary i euro od klientów oraz ile kosztuje 1000 dolarów — wyjaśniamy w tym artykule.
21 października kantory kupują dolara średnio po 45,10 UAH, czyli o 4 kopiejki więcej niż dzień wcześniej. Kurs sprzedaży waluty amerykańskiej wzrósł o 3 kopiejki — do 45,25 UAH.
Euro również podrożało. Punkty wymiany walut kupują walutę europejską średnio po 50,90 hrywny — o 10 kopiejek drożej niż 20 października. Kurs sprzedaży wzrósł o 10 kopiejek i wynosi 51,10 hrywny.
W oddziałach PrivatBanku dolar sprzedawany jest po 45,20 hrywny, czyli o 5 kopiejek taniej niż dzień wcześniej. W przypadku operacji kartowych kurs sprzedaży pozostał bez zmian — 45,24 hrywny.
Kurs kupna dolara wynosi:
- w oddziałach — 44,60 hrywny, czyli o 5 kopiejek mniej;
- dla kart — 44,75 hrywny, również o 5 kopiejek mniej.
Euro w oddziałach banku sprzedaje się po 50,90 UAH — o 10 kopiejek taniej niż w poprzednim dniu roboczym. W przypadku kart kurs sprzedaży wynosi 51,02 UAH.
Bank kupuje euro:
- w oddziałach — po 49,90 UAH, o 10 kopiejek taniej;
- w przypadku kart — po 50,23 UAH, czyli o 9 kopiejek taniej.
W aplikacji „Mobilny Oszczad” dolar sprzedawany jest po 45,30 UAH, czyli o 5 kopiejek drożej niż 20 października. W przypadku operacji kartowych kurs sprzedaży wzrósł o 5 kopiejek — do 45,50 UAH.
Kurs kupna dolara:
- w aplikacji — 44,95 UAH, o 5 kopiejek więcej;
- dla kart — 44,90 UAH, również o 5 kopiejek więcej.
Euro w „Mobilnym Oszczadzie” sprzedaje się po 50,90 UAH, a w przypadku transakcji kartowych — po 51,05 UAH. Oba kursy pozostały bez zmian.
Kurs skupu euro również nie uległ zmianie:
- w aplikacji — 50,30 UAH;
- dla kart — 50,20 UAH.
W PUMB przy wymianie gotówkowej dolar sprzedaje się po 45,40 UAH, a kupuje po 44,80 UAH. Według kursu komercyjnego bank kupuje walutę amerykańską po 44,90 UAH i sprzedaje po 45,40 UAH.
Wszystkie podane kursy pozostały na poziomie z 20 października.
W PUMB przy wymianie gotówkowej euro sprzedaje się po 51,00 UAH, a kupuje po 50,30 UAH. W porównaniu z poprzednim dniem roboczym kursy nie uległy zmianie.
W Monobank dolar sprzedaje się po 45,23 UAH, a kupuje po 44,83 UAH. Notowania waluty amerykańskiej pozostały niezmienione w porównaniu z 20 października.
Bank kupuje euro po 50,30 UAH — bez zmian w ciągu dnia. Jednocześnie kurs sprzedaży wzrósł o 2 kopiejki i wynosi 51,01 UAH.
Najniższy kurs sprzedaży dolara spośród wymienionych banków — w oddziałach PrivatBanku: 45,20 UAH.
Porównanie kursów sprzedaży waluty amerykańskiej:
- PrivatBank, w oddziałach — 45,20 UAH;
- Monobank — 45,23 UAH;
- PrivatBank, dla kart — 45,24 UAH;
- Oschadbank, „Mobilny Oschad” — 45,30 UAH;
- PUMB, wymiana gotówkowa — 45,40 UAH;
- PUMB, kurs komercyjny — 45,40 UAH;
- Oschadbank, dla kart — 45,50 UAH.
Najtaniej euro można kupić w oddziałach PrivatBanku oraz za pośrednictwem „Mobilnego Oszczad” — po 50,90 UAH.
Inne kursy sprzedaży waluty europejskiej:
- PUMB, wymiana gotówkowa — 51,00 UAH;
- Monobank — 51,01 UAH;
- PrivatBank, dla kart — 51,02 UAH;
- Oschadbank, dla kart — 51,05 UAH.
Jeśli chcesz sprzedać dolary, najwyższy kurs kupna spośród wymienionych banków oferuje Oszczadbank za pośrednictwem aplikacji „Mobilny Oszczad” — 44,95 UAH.
Inne oferty skupu dolara:
- PUMB według kursu komercyjnego — 44,90 UAH;
- Oschadbank dla kart — 44,90 UAH;
- Monobank — 44,83 UAH;
- PUMB przy wymianie gotówkowej — 44,80 UAH;
- PrivatBank dla kart — 44,75 UAH;
- PrivatBank w oddziałach — 44,60 UAH.
Najkorzystniej jest wymienić euro w „Mobilnym Oszczad”, PUMB przy wymianie gotówkowej oraz Monobank — po 50,30 UAH.
W pozostałych bankach kursy skupu euro są następujące:
- PrivatBank dla kart — 50,23 UAH;
- Oschadbank dla kart — 50,20 UAH;
- PrivatBank w oddziałach — 49,90 UAH.
Koszt zakupu 1000 dolarów zależy od wybranego banku i sposobu wymiany.
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