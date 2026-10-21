鲁斯兰·克拉夫琴科申报的工资为130万，其妻子的申报金额则是其四倍

乌克兰前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科申报了2026年（未满一年）136万格里夫纳的工资收入，而其妻子亚历山德拉的收入则超过了540万格里夫纳。 这对夫妇的财产、收入和储蓄信息均包含在其离职后提交的申报表中。

鲁斯兰·克拉夫琴科在申报表中列出了他的新妻子亚历山德拉·克拉夫琴科，她此前曾用过帕罗维什尼克和肖夫科普利亚斯这两个姓氏。 她现年35岁，注册为个体工商户，主要从事法律相关业务。

根据申报表，自2026年5月起，亚历山德拉·克拉夫琴科在基辅附近的科津村租赁了一栋总面积为292.6平方米的房屋。该房产价值2280万格里夫纳。 此外，她还租用了该住宅附近一块面积为0.1公顷的土地。

鲁斯兰·克拉夫琴科本人在申报中列出了自己在基辅的一套面积为53.2平方米的公寓。

这位前总检察长的妻子驾驶着一辆2020年款的豪华跨界SUV——路虎揽胜极光（Land Rover Range Rover Evoque）。 此外，申报表中还注明，她使用着一家名为“斯维塔诺克”农业公司的私人农业企业所拥有的燃气发电站。

在2026年未满全年期间，鲁斯兰·克拉夫琴科申报的工资收入仅为136万格里夫纳。

其妻子的收入则高出许多。具体而言，亚历山德拉·克拉夫琴科获得：

322万格里夫纳 ——来自经营活动；

214万格里夫纳 ——来自不动产处置；

11.67万格里夫纳——来自雅罗斯拉夫·穆德罗伊国立法律大学的工资。

此外，亚历山德拉·克拉夫琴科还申报了来自私营农业企业“斯维塔诺克农业公司”的工资收入，但未具体说明该收入金额。

根据申报资料，该农业公司自2026年9月23日起处于注销状态。其最终受益所有人系安德烈·扎苏哈——曾任数届人民代表的塔季扬娜·扎苏哈之子。

申报表中还列出了这对夫妇的现金储蓄。

鲁斯兰·克拉夫琴科持有：

银行账户中存 有12万格里夫纳 ；

3.5万美元现金。

亚历山德拉·克拉夫琴科申报：

银行账户中 存有30.75万格里夫纳 ；

5,200 欧元银行储蓄；

2.9万美元现金。

因此，根据已公开的信息，在2026年未满全年期间，夫妇二人申报收入的主要部分来自亚历山德拉·克拉夫琴科，其收入来源于创业活动及房地产销售。

相关信息载于申报登记册中。

前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科离开乌克兰后，在维也纳登记了主要居住地。但据《乌克兰真相》调查发现，奥地利登记册上记载的是该公司办公室的地址，而非住宅地址。 记者推测，此举可能是为了隐瞒他在奥地利的实际居住地。

总检察长办公室正在就前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科的海外公务出差情况展开内部调查。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了第970/2026号总统令，部分调整了乌克兰国家安全与国防委员会的组成。根据9月28日发布的文件，前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科已被撤出国家安全与国防委员会。

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