Rusłan Kravczenko zadeklarował 1,3 mln wynagrodzenia, a jego żona – cztery razy więcej

Były prokurator generalny Ukrainy Rusłan Kravczenko zadeklarował 1,36 mln hrywien wynagrodzenia za niecały rok 2026, podczas gdy dochody jego żony Aleksandry przekroczyły 5,4 mln hrywien. Informacje o majątku, dochodach i oszczędnościach małżonków zawarte są w oświadczeniu majątkowym złożonym po odejściu ze stanowiska.

W zeznaniu Rusłan Kravczenko wskazał swoją nową żonę Aleksandrę Kravczenko, która wcześniej nosiła nazwiska Parowysznyk i Szowkoplias. Ma 35 lat. Jest zarejestrowana jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i specjalizuje się w działalności z zakresu prawa.

Zgodnie z oświadczeniem od maja 2026 roku Aleksandra Kravchenko wynajmuje dom we wsi Kozin pod Kijowem o łącznej powierzchni 292,6 m². Wartość nieruchomości wynosi 22,8 mln hrywien. Wynajmuje również działkę o powierzchni 0,1 ha w pobliżu domu.

Sam Rusłan Kravchenko wskazał w oświadczeniu swoje mieszkanie w Kijowie o powierzchni 53,2 m².

Żona byłego prokuratora generalnego korzysta z luksusowego crossovera Land Rover Range Rover Evoque z 2020 roku. Ponadto w oświadczeniu zaznaczono, że korzysta ona z gazowej elektrowni należącej do prywatnego przedsiębiorstwa rolnego „Agrofirma „Svitanok”.

Za niepełny rok 2026 Rusłan Kravczenko zadeklarował jedynie 1,36 mln hrywien wynagrodzenia.

Dochody jego żony były znacznie wyższe. W szczególności Oleksandra Kravchenko uzyskała:

3,22 mln hrywien — z działalności gospodarczej;

2,14 mln hrywien — ze zbycia nieruchomości;

116,7 tys. hrywien — wynagrodzenia w Narodowym Uniwersytecie Prawniczym im. Jarosława Mądrego.

Ponadto Oleksandra Kravchenko zadeklarowała wynagrodzenie z prywatnego przedsiębiorstwa rolnego „Agrofirma „Svitanok”, jednak nie podała kwoty tego dochodu.

Zgodnie z danymi zawartymi w zeznaniu, od 23 września 2026 r. agrofirma znajduje się w stanie likwidacji. Jej ostatecznym beneficjentem rzeczywistym jest Andrij Zasucha — syn Tetiany Zasuchy, posłanki do parlamentu kilku kadencji.

W oświadczeniu wskazano również oszczędności pieniężne małżonków.

Rusłan Kravczenko posiada:

120 tys. hrywien na rachunkach bankowych;

35 tys. dolarów w gotówce.

Oleksandra Kravchenko zadeklarowała:

307,5 tys. hrywien na rachunkach bankowych;

5,2 tys. euro na kontach oszczędnościowych;

29 tys. dolarów w gotówce.

Zatem, zgodnie z opublikowanymi danymi, główna część zadeklarowanych dochodów małżonków za niepełny rok 2026 przypada na Oleksandrę Kravchenko, która uzyskała środki z działalności gospodarczej oraz sprzedaży nieruchomości.

Informacje te podano w rejestrze zeznań podatkowych.

Były prokurator generalny Rusłan Kravchenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował główne miejsce zamieszkania w Wiedniu. Jednak, jak ustaliła „Ukrainska Prawda”, w austriackim rejestrze podano adres biura firmy, a nie lokalu mieszkalnego. Dziennikarze przypuszczają, że w ten sposób mogło zostać ukryte jego faktyczne miejsce zamieszkania w Austrii.

W Biurze Prokuratora Generalnego toczy się wewnętrzne dochodzenie w sprawie okoliczności zagranicznej podróży służbowej byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret nr 970/2026 w sprawie częściowej zmiany składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Zgodnie z dokumentem z 28 września z Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wykluczono byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenka.

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