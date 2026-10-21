Przewodniczący Pyszny skomentował przeszukania przeprowadzone przez NABU

Detektywi z NABU podczas przeszukań nie znaleźli żadnych materiałów ani faktów, które wskazywałyby na popełnienie przestępstw przez prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pyshnego lub innych pracowników tej instytucji. Poinformował o tym sam prezes NBU.

Według jego słów, zgodnie z postanowieniem sądu, przedmiotowe postępowanie karne dotyczy innych osób i nie ma związku z działalnością Narodowego Banku Ukrainy ani z wykonywaniem przez Pysznego obowiązków służbowych. Szef NBU potwierdził gotowość do współpracy z organami śledczymi, podkreślając znaczenie zachowania niezależności instytucji państwowych, oraz poinformował o dalszym pełnieniu swoich obowiązków.

Źródło: profil Andrieja Pysznego na Facebooku.

21 października Narodowy Bank Ukrainy zdementował pogłoski, jakoby Andrij Pyszny złożył rezygnację ze stanowiska prezesa organu regulacyjnego.

Daria Sofina zrezygnowała ze stanowiska na dwa dni przed przeszukaniami przeprowadzonymi przez NABU i wyjechała za granicę. Informuje o tym serwis UA.News, powołując się na własne źródła. Według informacji podanych przez serwis, Sofinowa figuruje w jednym z wątków sprawy związanej z państwowym „Sens Bankiem”.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy 21 października oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. W biurze poinformowano, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie śledztwa przedprocesowego.

Wcześniej, 21 października, poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU u prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji wokół przedsiębiorstwa „Karpatnaftochim” oraz „Sens Banku”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się Wasyl Wesoły, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Veselego do banku.

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