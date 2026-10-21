Председатель Пышный прокомментировал обыски, проведенные НАБУ

Детективы НАБУ в ходе обысков не обнаружили никаких материалов или фактов, которые бы свидетельствовали о совершении правонарушений главой Национального банка Андреем Пишным или другими сотрудниками учреждения. Об этом сообщил сам глава НБУ.

По его словам, согласно постановлению суда, соответствующее уголовное производство касается других лиц и не имеет отношения к деятельности Нацбанка или исполнению Пишным должностных обязанностей. Глава НБУ подтвердил готовность сотрудничать со следствием, подчеркнув важность сохранения независимости государственных институтов, и сообщил о продолжении исполнения своих обязанностей.

Источник: страница Андрея Пишного в Facebook.

В Национальном банке 21 октября опровергли слухи о том, что Андрей Пишный подал в отставку с поста главы регулятора.

Украины Дарья Софина уволилась с должности за двое суток до обысков НАБУ и уехала за границу. Об этом сообщает UA.News со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Софина фигурирует в одном из эпизодов дела, связанного с государственным «Сенс Банком».

НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка 21 октября и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.

Ранее 21 октября народный депутат Ярослав Железняк высказал предположение, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пишного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнафтохим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.

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