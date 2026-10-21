Голова Пишний прокоментував обшуки від НАБУ

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Детективи НАБУ під час обшуків не виявили жодних матеріалів чи фактів, які б свідчили про вчинення правопорушень головою Національного банку Андрієм Пишним або іншими службовцями установи. Про це повідомив сам голова НБУ.

За його словами, згідно з ухвалою суду, відповідне кримінальне провадження стосується інших осіб і не має відношення до діяльності Нацбанку чи виконання Пишним посадових обов'язків. Очільник НБУ підтвердив готовність співпрацювати зі слідством, наголосивши на важливості збереження незалежності державних інституцій, та повідомив про продовження виконання своїх обов'язків.

Джерело: Facebook-сторінка Андрія Пишного.

У Національному банку 21 жовтня спростували чутки про те, що Андрій Пишний подав у відставку з посади голови регулятора.

України Дар’я Софіна звільнилася з посади за дві доби до обшуків НАБУ та виїхала за кордон. Про це повідомляє UA.News із посиланням на власні джерела. За даними видання, Софіна фігурує в одному з епізодів справи, пов’язаної з державним «Сенс Банком».

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку 21 жовтня та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

Раніше 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

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