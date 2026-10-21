国家反腐败局（NABU）的侦探在搜查过程中，未发现任何能证明国家银行行长安德烈·皮什尼或该机构其他工作人员涉嫌违法的证据或事实。这一消息由国家银行行长本人公布。

据他称，根据法院的裁决，相关刑事诉讼涉及其他人员，与国家银行的活动或皮什尼姆履行职务无关。 乌克兰国家银行行长确认愿意配合调查，同时强调维护国家机构独立性的重要性，并表示将继续履行其职责。

来源：安德烈·皮什尼的Facebook主页。

10月21日，乌克兰国家银行驳斥了关于安德烈·皮什尼伊已辞去监管机构行长职务的传闻。

乌克兰的达莉亚·索菲娜在国家反腐败局（NABU）展开搜查前两天辞去职务，并已出境。UA.News援引其自有消息来源报道了这一消息。 据该媒体报道，索菲娜涉及一桩与国有“Sens Bank”相关的案件中的某个案情环节。

国家反腐败局此前证实，10月21日对乌克兰国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 该局表示，未拘留任何人，也未对任何人提出指控，其余细节出于庭前调查的考虑不予披露。

此前在10月21日，议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克推测，国家反腐败局对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺的搜查可能与“喀尔巴阡石油化工”公司及“森斯银行”的相关情况有关。 据热列兹尼亚克称，瓦西里·韦塞利耶在上述两起事件中均涉案，该议员称其为“班科瓦街派来的监督人”。 他还援引了“森斯银行”前监事会主席的证词，据其称，正是皮什尼将韦塞利引荐至该银行。

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