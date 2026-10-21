Ukraina pozyska 60 mln euro na modernizację zachodniej granicy

Ukraina podpisała umowę finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 60 mln euro na rozwój infrastruktury przygranicznej. Środki zostaną przeznaczone na modernizację przejść granicznych z krajami UE i Mołdawią.

Poinformował o tym minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk.

Projekt „Infrastruktura zachodniej granicy Ukrainy” przewiduje renowację przejść granicznych, budowę dróg dojazdowych, terminali, stref oczekiwania, infrastruktury usługowej oraz wiat. Planowana jest również modernizacja sprzętu i oprogramowania służącego do kontroli celnej.

Według ministra realizacja projektu ma zwiększyć przepustowość granicy, skrócić czas oczekiwania pasażerów i ładunków oraz zmniejszyć koszty logistyczne przedsiębiorstw.

Ponadto Ukraina prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na temat ewentualnego finansowania projektów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej, wsparcia „Ukrzaliznyci”, remontu dróg oraz modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Źródło: Mykoła Kalasznik.

Na Wołyniu zawieszono działanie przejścia granicznego z Polską z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Osoby przebywające na terenie przejścia zostały tymczasowo przeniesione do schronów, a przepust został wstrzymany.

W Zakarpaciu rozpoczął działalność nowy samochodowy punkt graniczny na granicy ukraińsko-rumuńskiej „Bila Cerkwa – Sighetu Marmatiei”. Jest to pierwsze nowe przejście samochodowe między Ukrainą a Rumunią w Zakarpaciu od prawie 20 lat.

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