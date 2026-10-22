W Czerkasach odbędzie się proces urzędnika uczelni wyższej oskarżonego o sprzeniewierzenie laptopów o wartości prawie 392 tys. hrywien
W Czerkasach skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko kierownikowi wydziału jednej z uczelni wyższych. Urzędnikowi zarzuca się przywłaszczenie 15 laptopów należących do uczelni.
Zgodnie z materiałami śledztwa wartość zaginionego sprzętu komputerowego wynosi 391 680 hrywien. Śledztwo przedprocesowe zostało zakończone, a sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez sąd.
Czyny oskarżonego zakwalifikowano na podstawie części 4 art. 191 Kodeksu karnego Ukrainy. Kara przewidziana w tym artykule wynosi od 5 do 8 lat pozbawienia wolności z możliwością pozbawienia prawa do sprawowania określonych stanowisk na okres do trzech lat.
Jednocześnie zgodnie z Konstytucją Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona w sądzie i potwierdzona wyrokiem skazującym.
Źródło: Prokuratura obwodowa w Czerkasach.
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