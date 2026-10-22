В Черкассах в суд был направлен обвинительный акт в отношении начальника отдела одного из высших учебных заведений. Чиновника обвиняют в присвоении 15 ноутбуков, принадлежавших учебному заведению.

По материалам следствия, стоимость пропавшей компьютерной техники составляет 391 680 гривен. Досудебное расследование завершено, а дело передано на рассмотрение суда.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

В то же время, в соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде и не установлена обвинительным приговором.

Источник: Черкасская областная прокуратура.

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