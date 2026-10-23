Коломойский заявил о возможном курсе доллара на уровне 150 грн

Бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного заседания высказался о возможном перемирии с Россией и экономических перспективах Украины.

«Перемирие — да, хорошо. Что делать с армией? Это первый вопрос. Что с мужчинами за границей? Второй. И самое главное — третий: будет ли Европа продолжать давать деньги? Когда наступит мир?» — заявил он.

Коломойский также обратил внимание на проблемы с экспортом зерна и металлургической продукции и возможный дефицит внешней торговли.

«Каков реальный курс гривны сегодня к доллару? Ну, подумайте сами. 60? Я думаю, 150. 150 — это без паники», — сказал бизнесмен, добавив, что имеющихся резервов может хватить примерно на год для поддержания валютного курса.

В то же время Коломойский скептически оценил перспективы переговоров с Россией: «К переговорам я отношусь абсолютно индифферентно, заранее зная, что ничего из этого не выйдет».

Указанные оценки являются личным мнением бизнесмена, а не официальным прогнозом валютного курса.

Суд отказал Игорю Коломойскому в замене меры пресечения на более мягкую и оставил его под стражей до 1 мая. Залог бизнесмена уменьшен почти на 800 миллионов гривен и составляет 1,1 миллиарда. Об этом известно из решения суда, вынесенного на заседании 3 марта.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева заявил судье, что ей «подсунули фальшивую экспертизу, сделанную преступником».

Игорь Коломойский заявил, что нападавший на бывшего совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича якобы получил оружие для покушения в посольстве Украины в Израиле.

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