Podczas rozprawy sądowej biznesmen Ihor Kolomojski wypowiedział się na temat ewentualnego zawieszenia broni z Rosją oraz perspektyw gospodarczych Ukrainy.

„Rozejm – tak, dobrze. Co zrobić z armią? To pierwsze pytanie. Co z mężczyznami przebywającymi za granicą? Drugie. A najważniejsze – trzecie: czy Europa będzie nadal przekazywać środki finansowe? Kiedy nadejdzie pokój?” – stwierdził.

Koloomojski zwrócił również uwagę na problemy z eksportem zboża i wyrobów hutniczych oraz na możliwy deficyt w handlu zagranicznym.

„Jaki jest dziś rzeczywisty kurs hrywny względem dolara? Cóż, sami pomyślcie. 60? Myślę, że 150. 150 – to bez paniki” – powiedział biznesmen, dodając, że obecne rezerwy mogą wystarczyć mniej więcej na rok, by utrzymać kurs walutowy.

Jednocześnie Kolomojski sceptycznie ocenił perspektywy negocjacji z Rosją: „Do negocjacji podchodzę całkowicie obojętnie, wiedząc z góry, że nic z tego nie wyjdzie”.

Wymienione oceny stanowią osobistą opinię biznesmena, a nie oficjalną prognozę kursu walut.

Sąd odmówił Ihorowi Kolomojskiemu zmiany środka zabezpieczającego na łagodniejszy i pozostawił go w areszcie do 1 maja. Kaucja biznesmena została obniżona o prawie 800 milionów hrywien i wynosi 1,1 miliarda. Informacja ta wynika z orzeczenia sądu wydanego podczas posiedzenia 3 marca.

Ukraiński biznesmen Ihor Kolomojski podczas posiedzenia sądu w Sądzie Rejonowym im. Szewczenki w Kijowie oświadczył sędzinie, że „podsuniono jej fałszywą ekspertyzę sporządzoną przez przestępcę”.

Igor Kolomojski stwierdził, że napastnik, który zaatakował byłego współwłaściciela studia „Kwartał-95” Timura Mindicha, rzekomo otrzymał broń do przeprowadzenia zamachu w ambasadzie Ukrainy w Izraelu.

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