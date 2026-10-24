Mężczyzna ważący 143 kg próbował na drodze sądowej zapobiec swojej mobilizacji

Okręgowy Sąd Administracyjny w Charkowie odrzucił wniosek osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu, cierpiącej na otyłość III stopnia oraz inne poważne schorzenia, o tymczasowe zakazanie jej przymusowej mobilizacji. Mężczyzna wnioskował również o zakazanie jego zatrzymania, przewiezienia do terytorialnego centrum rekrutacyjnego oraz skierowania do jednostki wojskowej.

W pozwie twierdził, że przeprowadzanie działań mobilizacyjnych przed zakończeniem badań lekarskich może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Sąd nie uwzględnił jednak jego żądań.

Powód zaskarżył działania terytorialnych ośrodków rekrutacyjnych związane z wpisaniem go do ewidencji wojskowej w Charkowie oraz przeprowadzaniem działań mobilizacyjnych. Osobno zwrócił się do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia, prosząc o zakazanie odpowiednich działań do czasu wejścia w życie orzeczenia w sprawie.

Mężczyzna uzasadnił swój wniosek między innymi stanem zdrowia. Jak twierdzi, cierpi na otyłość III stopnia, waży 143 kg, a jego wskaźnik masy ciała wynosi 44,1. Poinformował również o czterech przebytych operacjach jamy brzusznej na jelitach i ścianie brzucha, nawracającej przepuklinie pooperacyjnej oraz innych chorobach przewlekłych.

Dodatkowym argumentem powoda był status „Poszukiwany” w aplikacji „Rezerwa+”. Obawiał się, że może to doprowadzić do zatrzymania i przymusowej mobilizacji przed zakończeniem postępowania sądowego i niezbędnych badań lekarskich.

Sąd doszedł do wniosku, że mężczyzna nie wykazał istnienia wystarczających podstaw prawnych do tymczasowego zakazu działań mobilizacyjnych. W szczególności powód nie przedstawił odpowiednich dowodów na to, że bez zastosowania takich środków zabezpieczających wykonanie przyszłego orzeczenia sądowego lub skuteczna ochrona jego praw zostaną znacznie utrudnione lub uniemożliwione.

Sąd zauważył również, że powód nie sprecyzował kręgu osób, którym należy zakazać podejmowania odpowiednich działań. Sam status „poszukiwany” w aplikacji „Rezerwa+”, zdaniem sądu, nie świadczy o naruszeniu jego praw.

Sąd podkreślił, że zabezpieczenie roszczenia nie może zastępować rozpatrywania sprawy co do meritum. Zgodność z prawem działań TCC, które kwestionuje mężczyzna, musi jeszcze zostać oceniona w trakcie rozpatrywania głównego powództwa.

Postanowieniem z dnia 16 października 2026 r. w sprawie nr 520/30634/26 Charkowski Okręgowy Sąd Administracyjny oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Orzeczenie to nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia co do zgodności z prawem zaskarżonych działań TCC: sąd musi jeszcze rozpatrzyć główny spór. Od postanowienia przysługuje odwołanie.

Informuje o tym „Gazeta Sądowo-Prawna”.

Kto ma prawo do odroczenia mobilizacji na Ukrainie od 1 listopada.

Mobilizacja na Ukrainie w maju 2026 r.: kogo mogą powołać w pierwszej kolejności.

Przypomnijmy, że rodzice wielodzietni na Ukrainie mają prawo do odroczenia mobilizacji, jednak nie jest ono gwarantowane automatycznie.

Natomiast szef Policji Narodowej oświadczył, że udział funkcjonariuszy organów ścigania w działaniach mobilizacyjnych nie jest ich bezpośrednim obowiązkiem i ma negatywne konsekwencje. Według niego taka praktyka wpływa na postrzeganie policji przez społeczeństwo.

Czytaj nas na