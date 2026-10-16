Хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні з 1 листопада

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В Україні воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили до 31 жовтня 2026 року. Водночас підстави для звільнення від призову залишаються незмінними.

Зокрема, мобілізації не підлягають чоловіки віком до 25 років і старші за 60 років. Громадяни, яким виповнилося 60 років, можуть вступити на військову службу лише добровільно. Водночас законодавство передбачає й інші категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову.

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Порядок мобілізації в Україні визначає Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, стаття 23 передбачає перелік громадян, які мають право на відстрочення або не підлягають призову з огляду на стан здоров’я, сімейні обставини, навчання чи професійну діяльність.

До таких категорій належать:

люди, непридатні до військової служби за станом здоров’я – повністю або тимчасово, відповідно до висновку військово-лікарської комісії та вимог наказу Міноборони № 402;

особи з інвалідністю I, II або III групи;

чоловіки віком до 25 років, які не перебувають на військовому обліку;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо вони перебувають на утриманні;

одинокі матері й батьки, які самостійно виховують дитину;

батьки та опікуни дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

опікуни дітей, позбавлених батьківського піклування;

люди, які постійно доглядають за тяжкохворими членами сім’ї, чоловіком або дружиною, батьками чи особами з інвалідністю I–II групи;

студенти денної та дуальної форм навчання, аспіранти й докторанти, а також викладачі та науковці, які мають належно оформлену відстрочку;

працівники критично важливих підприємств, оборонної промисловості та стратегічних об’єктів, якщо їм офіційно надано бронювання;

окремі категорії держслужбовців і судді, для яких передбачені відповідні законодавчі гарантії;

громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

звільнені з полону військовослужбовці та інші військовозобов’язані;

військовозобов’язані жінки, яких не призивають під час загальної мобілізації.

Кому можуть надати відстрочку або виключити з військового обліку

Варто заначити, що право на відстрочку залежить від конкретних обставин і підтверджувальних документів. Тому належність до певної категорії варто перевіряти з урахуванням чинної редакції законодавства.

Наказ Міноборони № 402 визначає перелік захворювань, які можуть бути підставою для звільнення від військової служби. Також варто пам'ятати, що ВЛК оцінює не лише діагноз, а й тяжкість хвороби та її вплив на здатність виконувати військові обов’язки.

Серед таких станів:

тяжкі серцево-судинні;

онкологічні захворювання;

серйозні психічні розлади;

повна втрата зору або слуху;

значні ураження нервової системи чи опорно-рухового апарату.

Рішення ухвалюють індивідуально за результатами огляду й медичними документами.

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", з військового обліку виключають осіб, які:

визнані непридатними до служби;

досягли 60 років;

втратили громадянство України;

оголошені судом померлими або визнані безвісно відсутніми.

Мобілізація чоловіків 60+

Чоловіки віком від 60 років можуть долучитися до Збройних сил України лише за власним бажанням, уклавши контракт. Їм передбачені виключно небойові посади, а для проходження служби необхідно отримати письмову згоду командира військової частини, до якої вони планують вступити.

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