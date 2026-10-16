Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине с 1 ноября
В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года. При этом основания для освобождения от призыва остаются прежними.
В частности, мобилизации не подлежат мужчины в возрасте до 25 лет и старше 60 лет. Граждане, которым исполнилось 60 лет, могут поступить на военную службу только добровольно. В то же время законодательство предусматривает и другие категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва.
Кого не будут мобилизовывать в ноябре
Порядок мобилизации в Украине определяет Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, статья 23 содержит перечень граждан, имеющих право на отсрочку или не подлежащих призыву ввиду состояния здоровья, семейных обстоятельств, обучения или профессиональной деятельности.
К таким категориям относятся:
лица, непригодные к военной службе по состоянию здоровья — полностью или временно, в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии и требованиями приказа Минобороны № 402;
лица с инвалидностью I, II или III группы;
мужчины в возрасте до 25 лет, не состоящие на воинском учете;
родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если они находятся на иждивении;
одинокие матери и отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка;
родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
опекуны детей, лишенных родительской опеки;
люди, постоянно ухаживающие за тяжелобольными членами семьи, мужем или женой, родителями или лицами с инвалидностью I–II группы;
студенты дневной и дуальной форм обучения, аспиранты и докторанты, а также преподаватели и ученые, имеющие надлежащим образом оформленную отсрочку;
работники критически важных предприятий, оборонной промышленности и стратегических объектов, если им официально предоставлено бронирование;
отдельные категории государственных служащих и судьи, для которых предусмотрены соответствующие законодательные гарантии;
граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;
освобожденные из плена военнослужащие и другие военнообязанные;
военнообязанные женщины, которых не призывают во время всеобщей мобилизации.
Кому могут предоставить отсрочку или исключить из воинского учета
Стоит отметить, что право на отсрочку зависит от конкретных обстоятельств и подтверждающих документов. Поэтому принадлежность к той или иной категории следует проверять с учетом действующей редакции законодательства.
Приказ Минобороны № 402 определяет перечень заболеваний, которые могут служить основанием для освобождения от военной службы. Также следует помнить, что ВЛК оценивает не только диагноз, но и тяжесть заболевания, а также его влияние на способность выполнять военные обязанности.
Среди таких состояний:
тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
онкологические заболевания;
серьезные психические расстройства;
полная потеря зрения или слуха;
значительные поражения нервной системы или опорно-двигательного аппарата.
Решение принимается индивидуально по результатам осмотра и на основании медицинских документов.
Согласно статье 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», с воинского учета исключаются лица, которые:
признаны негодными к службе;
достигли 60 лет;
утратили гражданство Украины;
объявлены судом умершими или признаны без вести пропавшими.
Мобилизация мужчин старше 60 лет
Мужчины в возрасте от 60 лет могут вступить в Вооруженные силы Украины только по собственному желанию, заключив контракт. Для них предусмотрены исключительно небоевые должности, а для прохождения службы необходимо получить письменное согласие командира воинской части, в которую они планируют поступить.
Мобилизация в Украине в мае 2026 года: кого могут призвать в первую очередь.
Напомним, многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, однако это не гарантируется автоматически.
А глава Национальной полиции заявил, что участие правоохранителей в мобилизационных мероприятиях не является их прямой обязанностью и имеет негативные последствия. По его словам, такая практика влияет на восприятие полиции в обществе.