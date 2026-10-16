Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине с 1 ноября

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года. При этом основания для освобождения от призыва остаются прежними.

В частности, мобилизации не подлежат мужчины в возрасте до 25 лет и старше 60 лет. Граждане, которым исполнилось 60 лет, могут поступить на военную службу только добровольно. В то же время законодательство предусматривает и другие категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кого не будут мобилизовывать в ноябре

Порядок мобилизации в Украине определяет Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, статья 23 содержит перечень граждан, имеющих право на отсрочку или не подлежащих призыву ввиду состояния здоровья, семейных обстоятельств, обучения или профессиональной деятельности.

К таким категориям относятся:

лица, непригодные к военной службе по состоянию здоровья — полностью или временно, в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии и требованиями приказа Минобороны № 402;

лица с инвалидностью I, II или III группы;

мужчины в возрасте до 25 лет, не состоящие на воинском учете;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если они находятся на иждивении;

одинокие матери и отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка;

родители и опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

опекуны детей, лишенных родительской опеки;

люди, постоянно ухаживающие за тяжелобольными членами семьи, мужем или женой, родителями или лицами с инвалидностью I–II группы;

студенты дневной и дуальной форм обучения, аспиранты и докторанты, а также преподаватели и ученые, имеющие надлежащим образом оформленную отсрочку;

работники критически важных предприятий, оборонной промышленности и стратегических объектов, если им официально предоставлено бронирование;

отдельные категории государственных служащих и судьи, для которых предусмотрены соответствующие законодательные гарантии;

граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;

освобожденные из плена военнослужащие и другие военнообязанные;

военнообязанные женщины, которых не призывают во время всеобщей мобилизации.

Кому могут предоставить отсрочку или исключить из воинского учета

Стоит отметить, что право на отсрочку зависит от конкретных обстоятельств и подтверждающих документов. Поэтому принадлежность к той или иной категории следует проверять с учетом действующей редакции законодательства.

Приказ Минобороны № 402 определяет перечень заболеваний, которые могут служить основанием для освобождения от военной службы. Также следует помнить, что ВЛК оценивает не только диагноз, но и тяжесть заболевания, а также его влияние на способность выполнять военные обязанности.

Среди таких состояний:

тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;

онкологические заболевания;

серьезные психические расстройства;

полная потеря зрения или слуха;

значительные поражения нервной системы или опорно-двигательного аппарата.

Решение принимается индивидуально по результатам осмотра и на основании медицинских документов.

Согласно статье 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», с воинского учета исключаются лица, которые:

признаны негодными к службе;

достигли 60 лет;

утратили гражданство Украины;

объявлены судом умершими или признаны без вести пропавшими.

Мобилизация мужчин старше 60 лет

Мужчины в возрасте от 60 лет могут вступить в Вооруженные силы Украины только по собственному желанию, заключив контракт. Для них предусмотрены исключительно небоевые должности, а для прохождения службы необходимо получить письменное согласие командира воинской части, в которую они планируют поступить.

Мобилизация в Украине в мае 2026 года: кого могут призвать в первую очередь.

Напомним, многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, однако это не гарантируется автоматически.

А глава Национальной полиции заявил, что участие правоохранителей в мобилизационных мероприятиях не является их прямой обязанностью и имеет негативные последствия. По его словам, такая практика влияет на восприятие полиции в обществе.

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