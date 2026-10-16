Стало известно, как можно вернуть полную стоимость билета «Укрзализныци»
Пассажиры «Укрзализныци» могут рассчитывать на возврат 100 % стоимости билета, если отправление поезда задерживается более чем на час. Об этой возможности украинцы рассказывают в соцсетях, делясь опытом возврата средств через приложение и железнодорожные кассы.
Одна из пассажирок рассказала, что только недавно узнала об этой возможности. Пользовательница Threads Оксана Мезенцева отметила, что подошла к кассе, чтобы узнать, какие есть варианты из-за задержки поезда.
Там ей объяснили, что если поезд опоздал на час, то можно получить полную стоимость билета. В результате женщина получила все деньги обратно и приобрела билет на другой поезд.
В соответствии с пунктом 19.16 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, в предусмотренных правилами случаях пассажир может получить полную стоимость проездного документа, в том числе сборы за продажу и резервирование места.
В частности, это касается ситуаций, когда поезд задерживается с отправлением с начальной станции более чем на один час, а пассажир отказывается от поездки.
Для возврата средств можно обратиться в железнодорожную кассу. Также стоит проверить, доступен ли возврат через приложение «Укрзализныци».
В комментариях украинцы поделились собственным опытом и подтвердили, что воспользовались этой возможностью.
Одна из пользовательниц рассказала, что смогла вернуть билеты через приложение, когда поезд задержался на три часа. По её словам, средства поступили в полном объеме в течение часа. Женщина призналась, что не ожидала, что такое возможно, и была удивлена, когда получила деньги обратно.
Другая пассажирка отметила, что не смогла вернуть билет через приложение, но ей помогли в кассе вокзала. Она также не рассчитывала на возврат всей суммы, однако получила полную стоимость билета.
Еще одна пользовательница рассказала, что сотрудники информационной стойки действительно подтвердили ей возврат средств и даже выписали справку.
Источник: Threads
Напомним, «Укрзализныця» установила уже более 280 мобильных укрытий для сотрудников.
Также «Укрзализныця» отменит ряд поездов с 20 октября 2026 года.
«Укрзализныця» изменила схему движения до Сум и Лозовой из-за обстрелов.
АО «Укрзализныця» договорилась о грантовом финансировании на сумму $100 млн в рамках проекта RELINC. Средства планируется направить на закупку подержанных локомотивов для пополнения парка компании.
С начала полномасштабного вторжения уже повреждено 533 локомотива собственного парка УЗ и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать то, что было утрачено, но и наращивать локомотивный парк.