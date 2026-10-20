Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским

О предстоящей поездке Виткоффа Стьоре сообщил во время пресс-конференции во вторник, 20 октября. По его словам, американский представитель должен отправиться в Санкт-Петербург на следующий день после переговоров в Норвегии. Там он планирует встретиться с российским руководством и передать наработки, которые обсуждали американские и европейские представители. «Он встретится с российским руководством и обменяется мнениями по поводу этой встречи и предложений, над которыми работали европейские и американские коллеги, и, возможно, подготовит почву для встречи на уровне лидеров», — заявил премьер-министр Норвегии.

О чём говорили на переговорах в Норвегии

20 октября в Осло состоялась встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, президента Финляндии Александра Стубба и спецпредставителя президента США Стива Виткоффа. К переговорам также удаленно присоединился Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа и его представитель.

По словам Стьоре, участники обсудили несколько ключевых вопросов, связанных с завершением войны и будущим Украины. Среди них — гарантии безопасности, план послевоенного восстановления, территориальные вопросы, санкции против России и будущий порядок безопасности в Европе. «Мы обсудили вопросы, связанные с безопасностью Украины, планом процветания после войны, территориальные вопросы, вопросы санкций, а также вопросы европейского порядка безопасности после завершения этой войны», — отметил норвежский премьер.

Он добавил, что американские и европейские команды уже проработали ряд предложений совместно с Украиной. Теперь Виткофф должен обсудить их с российской стороной. По словам Стьоре, эти контакты могут создать условия для дальнейшей встречи на уровне лидеров, однако о конкретных договоренностях относительно такого саммита пока не сообщалось.

Зеленский прибыл в Осло для переговоров

Владимир Зеленский прибыл в Норвегию во вторник, 20 октября. В его программе были встречи с норвежскими и финскими представителями, переговоры со Стивом Виткоффом и консультации с участием европейских партнеров. Цель встреч — продолжить дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины. Переговоры проходят на фоне поиска возможных условий мира и обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины.

Следующим этапом должна стать поездка Виткоффа в Санкт-Петербург. Там он планирует представить российскому руководству предложения, выработанные в ходе переговоров с участием Украины, США и европейских партнеров. Приведут ли эти контакты к новой встрече лидеров, пока неизвестно. Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник.

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии. К встрече также присоединились президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. Переговоры проходят после досрочного завершения предыдущей встречи украинской и американской делегаций в Майами.