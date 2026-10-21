Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о проведении обыска в автомобиле Hyundai Staria, которым пользуется глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Автомобиль принадлежит НБУ.

Ходатайство касается уголовного производства, возбужденного 30 апреля 2025 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Как следует из текста судебного документа, ходатайство об обыске 6 октября 2026 года подал старший детектив НАБУ Роман Крупка. Его одобрил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Савицкий. Детектив просил разрешить обыск транспортного средства для обнаружения и изъятия вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для расследования.

Среди материалов, которые НАБУ планировало найти, — документы, связанные с деятельностью ООО «Карпатнефтехим». Речь идет о регистрационных, административных, финансово-хозяйственных, банковских, справочных и аналитических материалах, а также процессуальных документах по уголовным делам в отношении должностных лиц и работников предприятия или связанных с ним лиц.

Особое внимание детективы уделили возможным документальным подтверждениям совместной деятельности Андрея Пышного с Андреем Иванчуком, Владимиром Веселым и другими лицами, которые, по версии следствия, могут быть причастны к уголовному правонарушению. В частности, речь шла о возможных совместных предпринимательских, общественных или благотворительных проектах, а также о совместном приобретении, владении или пользовании имуществом, банковскими счетами и банковскими ячейками, в том числе оформленными на доверенных или подставных лиц.

Помимо документов, НАБУ просило разрешить изъятие мобильных телефонов и SIM-карт, которыми пользуется Пышный, компьютерной техники, планшетов, флеш-накопителей, дисков, видеокамер, видеорегистраторов и других электронных устройств. Также детективы планировали искать черновые записи, блокноты, дневники, заметки и другие рукописные или печатные материалы, которые могли содержать информацию об обстоятельствах дела.

В ходатайстве НАБУ настаивало на рассмотрении вопроса в закрытом судебном заседании без последующей публикации текста постановления в Едином государственном реестре судебных решений. Это объяснялось необходимостью сохранения тайны досудебного расследования и недопущения разглашения информации, которая могла бы навредить следственным действиям.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук согласился на закрытое рассмотрение ходатайства. В судебном документе указано, что разглашение сведений о досудебном расследовании могло бы негативно повлиять на его результаты. Детектив Роман Крупка поддержал поданное ходатайство и просил суд его удовлетворить.

В то же время судья удовлетворил ходатайство лишь частично. В документе подчеркивается, что проникновение в жилище или иное владение лица, в частности в транспортное средство, должно осуществляться с соблюдением требований Конституции Украины и Уголовно-процессуального кодекса. Доказательствами в уголовном производстве могут быть фактические данные, полученные в установленном законом порядке, а их процессуальными источниками являются, в частности, показания, вещественные доказательства, документы и заключения экспертов.

Важно, что само ходатайство НАБУ и его частичное удовлетворение судом не означают доказанности вины Андрея Пышного или других упомянутых лиц. Окончательные выводы о возможной причастности фигурантов к уголовному правонарушению могут быть сделаны только по результатам расследования и судебного разбирательства.

Источник: Telegram-канал BACKROOM.

В Национальном банке 21 октября опровергли слухи о том, что Андрей Пишный подал в отставку с поста главы регулятора.

Украины Дарья Софина уволилась с должности за двое суток до обысков НАБУ и выехала за границу. Об этом сообщает UA.News со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Софина фигурирует в одном из эпизодов дела, связанного с государственным «Сенс Банком».

НАБУ ранее подтвердило проведение обысков в помещении Нацбанка 21 октября и по месту жительства одного из сотрудников. В бюро сообщили, что никого не задерживали и никому не объявляли о подозрении, а остальные детали не разглашают в интересах досудебного расследования.

Ранее 21 октября народный депутат Ярослав Железняк высказал предположение, что обыски НАБУ у главы НБУ Андрея Пишного могут касаться ситуации вокруг предприятия «Карпатнафтохим» и «Сенс Банка». По словам Железняка, в обоих эпизодах фигурирует Василий Веселый, которого депутат назвал «наблюдателем от Банковой». Он также сослался на показания бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», согласно которым именно Пышный привел Веселого в банк.

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