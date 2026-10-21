Арахамия сообщил хорошие новости о ситуации в оккупированных Олешках

На следующей неделе могут появиться позитивные новости о гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области.

Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров в Осло с участием спецпредставителя президента США Стива Виткоффа.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

По его словам, участники встречи обсудили сложную ситуацию в Олешках и перспективы продвижения гуманитарного направления. Подробностей о возможных договоренностях Арахамия не привел.

Источник: Давид Арахамия в комментарии РБК-Украина.

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь международное внимание к гуманитарной катастрофе в оккупированных Россией украинских Олешках. Она также призвала общественность и представителей власти присоединиться к ненасильственной акции.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

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