Хаджибейский районный суд Одессы признал виновным офицера территориального центра комплектования, который получил талоны на 1000 литров дизельного топлива стоимостью 79 900 грн за оказание влияния на решения должностных лиц ТЦК и военно-медицинской комиссии.

Согласно материалам дела, 29 июня 2026 года лейтенант мобилизационного отдела получил 100 талонов сети АЗС ОККО номиналом по 10 литров.

За это он должен был содействовать в оформлении направления на медицинский осмотр, внесении соответствующей записи в реестр воинского учета и получении заключения ВЛК о годности мужчины к службе в определенных подразделениях.

Офицера задержали в тот же день. В ходе судебного разбирательства он полностью признал вину и заявил о искреннем раскаянии.

Суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, имеет двоих детей, положительно характеризуется по месту службы и был ранен при исполнении служебных обязанностей.

В результате военнослужащему назначили штраф в размере 93 500 грн и запретили в течение трех лет занимать должности в ТЦК. Изъятые талоны на топливо постановили передать Управлению СБУ в Одесской области.

Источник: решение суда

Напомним, в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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