В Одессе офицера ТЦК оштрафовали на 93,5 тыс. грн за взятку в виде талонов на дизельное топливо
Хаджибейский районный суд Одессы признал виновным офицера территориального центра комплектования, который получил талоны на 1000 литров дизельного топлива стоимостью 79 900 грн за оказание влияния на решения должностных лиц ТЦК и военно-медицинской комиссии.
Согласно материалам дела, 29 июня 2026 года лейтенант мобилизационного отдела получил 100 талонов сети АЗС ОККО номиналом по 10 литров.
За это он должен был содействовать в оформлении направления на медицинский осмотр, внесении соответствующей записи в реестр воинского учета и получении заключения ВЛК о годности мужчины к службе в определенных подразделениях.
Офицера задержали в тот же день. В ходе судебного разбирательства он полностью признал вину и заявил о искреннем раскаянии.
Суд учел, что обвиняемый ранее не был судим, имеет двоих детей, положительно характеризуется по месту службы и был ранен при исполнении служебных обязанностей.
В результате военнослужащему назначили штраф в размере 93 500 грн и запретили в течение трех лет занимать должности в ТЦК. Изъятые талоны на топливо постановили передать Управлению СБУ в Одесской области.
Источник: решение суда
Напомним, в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.
Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.