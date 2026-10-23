В Берегово во время ремонта тротуара присвоили 285 тысяч гривен

В Берегово на Закарпатье двум должностным лицам предъявили подозрения в связи с возможным присвоением средств, выделенных на ремонт тротуара на улице Стефаника. По версии следствия, из предусмотренных на работы 800 тысяч гривен могли присвоить 285 тысяч — более трети суммы. Суд назначил подозреваемым ночной домашний арест, а по инкриминируемым статьям им грозит до восьми лет лишения свободы.

Речь идет о капитальном ремонте тротуара на улице Стефаника в Берегово. В июле 2025 года Управление городского хозяйства и благоустройства Береговского городского совета объявило тендер на эти работы. Победителем стал коммунальное предприятие «Городской дорожно-ремонтно-строительный участок», которое согласилось выполнить ремонт за 800 тысяч гривен. Согласно данным Prozorro, тендер прошел без конкуренции. То есть других участников, которые боролись бы за право выполнить работы, не было.

Договор подряда подписали начальник Управления городского хозяйства и благоустройства Береговского городского совета Александр Кисиль и директор коммунального предприятия Алексей Мельничин. Именно их правоохранительные органы теперь подозревают в причастности к присвоению бюджетных средств.

В документах указали больше работ, чем выполнили на самом деле

По данным Закарпатской областной прокуратуры, во время ремонта в документы внесли ложные сведения об объемах выполненных работ. В отчетах указали, что сделали больше, чем было на самом деле. Несмотря на это, документы подписали, а на их основании предприятие получило оплату. Следствие считает, что таким образом подозреваемые присвоили 285 тысяч гривен из общей суммы договора. Это более 35% от всех средств, предусмотренных на ремонт тротуара.

В прокуратуре заявили, что должностные лица действовали по предварительному сговору. Один подписал документы от имени подрядчика, а другой — от имени заказчика. После этого деньги перечислили на счет коммунального предприятия. «Должностное лицо горсовета и руководитель коммунального предприятия действовали по предварительному сговору: один подписал документы от имени подрядчика, другой — от имени заказчика, после чего средства перечислили на счет предприятия», — сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

В чём подозревают чиновников

Правоохранители инкриминируют обоим мужчинам завладение чужим имуществом в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, а также служебный подлог. Речь идет о части 4 статьи 191 и части 2 статьи 28 — части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. По этим статьям предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Кроме того, подозреваемых могут отстранить от должностей.

Суд уже избрал им меру пресечения — ночной домашний арест. Это означает, что они должны находиться дома в установленное судом время ночью. На данный момент речь идет о подозрении, а не об обвинительном приговоре. Вина должностных лиц должна быть доказана в суде.

Напомним, в Одессе водитель ранил ножом военнослужащего ТЦК и пытался сбить его автомобилем.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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