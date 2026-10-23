В Кривом Роге школьные убежища будут открыты круглосуточно

В Кривом Роге школьные убежища и впредь будут работать круглосуточно и будут доступны для всех жителей, а не только для учеников и учителей. Председатель совета обороны города Александр Вилкул заявил, что это решение было принято еще в начале полномасштабного вторжения и менять его не планируется. В городском департаменте образования также напомнили, где можно найти ближайшее убежище.

В Кривом Роге жители и впредь смогут круглосуточно пользоваться укрытиями в школах во время воздушных тревог. Ограничивать доступ к ним только для учеников и сотрудников учебных заведений не планируется. В сообщении в Telegram он подчеркнул, что решение действует с начала полномасштабной войны и остается в силе. «В Кривом Роге был и будет обеспечен круглосуточный доступ к укрытиям в школах. Это решение принято в начале войны и никак корректироваться не будет», — написал Вилкул.

В горсовете напомнили, кто может воспользоваться убежищами

Отдельно ситуацию прокомментировал департамент образования и науки исполкома Криворожского городского совета. Там пояснили, что в последнее время возникают вопросы относительно доступа гражданского населения к школьным убежищам. Поэтому горожанам напомнили: убежища открыты для всех, кому нужно безопасное место во время воздушной тревоги.

В департаменте подчеркнули, что никаких новых ограничений не вводилось. Школы города и раньше принимали жителей во время опасности и готовы делать это и в дальнейшем. «Решение было принято и четко утверждено еще с начала полномасштабного вторжения. Никаких изменений или ограничений не вводилось — школы города всегда принимали и готовы принимать во время воздушной тревоги каждого, кому нужно безопасное убежище», — сообщили в департаменте образования.

Как найти ближайшее укрытие

Чтобы жители могли быстро найти безопасное место, в городе действует официальная интерактивная карта укрытий Кривого Рога. На ней можно проверить, где находится ближайшее укрытие в своем районе. В городской администрации призывают пользоваться картой, чтобы заранее знать, куда идти во время воздушной тревоги. В то же время жителям следует помнить о сигнале тревоги и не медлить с переходом в укрытие.

Итак, в Кривом Роге школьные убежища и в дальнейшем будут доступны для всех горожан круглосуточно. Это касается не только детей и работников школ, но и каждого, кто нуждается в защите во время воздушной тревоги. Об этом заявил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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