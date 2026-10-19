Унаслідок удару росіян по Кривому Рогу загинуло дві людини, атака продовжується

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Дві людини загинули внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу вранці 19 жовтня. Атака продовжується.



«Ворог атакував бандеролью обʼєкт промислової інфраструктури. Станом на зараз дві людини загинули. На прилеглих вулицях пошкоджені багатоповерхові будинки. Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій гімназії», — повідомив керівник Ради оборони Олександр Вілкул.

Наразі місцеві телеграм-канали повідомляють, що у місті чути гучні вибухи. Російські терористи продовжують атаку на Кривий Ріг.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

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