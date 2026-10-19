В результате удара российских войск по Кривому Рогу погибли два человека, атака продолжается

Два человека погибли в результате атаки РФ на Кривой Рог утром 19 октября. Атака продолжается.



«Враг нанес удар по объекту промышленной инфраструктуры. На данный момент два человека погибли. На прилегающих улицах повреждены многоэтажные дома. Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей гимназии», — сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул.

В настоящее время местные Telegram-каналы сообщают, что в городе слышны громкие взрывы. Российские террористы продолжают атаку на Кривой Рог.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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