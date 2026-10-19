W wyniku rosyjskiego ataku na Krywyj Rog zginęły dwie osoby; atak trwa nadal

Dwie osoby zginęły w wyniku ataku Rosji na Krywyj Rog rano 19 października. Atak trwa.



„Wróg zaatakował pociskiem typu „banderole” obiekt infrastruktury przemysłowej. Jak dotąd zginęły dwie osoby. Na pobliskich ulicach uszkodzone zostały budynki wielokondygnacyjne. W najbliższym gimnazjum organizujemy punkt pomocy dla ludności” – poinformował przewodniczący Rady Obrony Oleksandr Wilkul.

Obecnie lokalne kanały na Telegramie donoszą, że w mieście słychać głośne wybuchy. Rosyjscy terroryści kontynuują atak na Krywyj Róg.

Przypomnijmy, że w wyniku nocnego ataku balistycznego Rosji 19 października sprzęt i infrastruktura jednego z centrów danych firmy „Datagroup” uległy całkowitemu zniszczeniu.

W Kijowie, w związku z ostrzałem 19 października, zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

Stany Zjednoczone po raz kolejny nie ostrzegły Ukrainy przed rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów.

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