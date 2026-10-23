У Кривому Розі шкільні укриття залишатимуться відкритими цілодобово

У Кривому Розі шкільні укриття й надалі працюватимуть цілодобово та будуть доступні для всіх мешканців, а не лише для учнів і вчителів. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що це рішення ухвалили ще на початку повномасштабного вторгнення і змінювати його не планують. У міському департаменті освіти також нагадали, де можна знайти найближче сховище.

У Кривому Розі мешканці й надалі зможуть цілодобово користуватися укриттями в школах під час повітряних тривог. Обмежувати доступ до них лише для учнів і працівників закладів не планують. У дописі в Telegram він наголосив, що рішення діє від початку повномасштабної війни й залишається чинним. «У Кривому Розі було і буде забезпечено доступ до укриттів у школах цілодобово. Це рішення прийнято на початку війни і ніяким чином корегуватися не буде», — написав Вілкул.

У міськраді нагадали, хто може скористатися сховищами

Окремо ситуацію прокоментував департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради. Там пояснили, що останнім часом виникають запитання щодо доступу цивільних до шкільних укриттів. Тому містянам нагадали: сховища відкриті для всіх, кому потрібне безпечне місце під час повітряної тривоги.

У департаменті підкреслили, що жодних нових обмежень не запроваджували. Школи міста й раніше приймали мешканців під час небезпеки та готові робити це надалі. «Рішення було прийняте та чітко затверджене ще з початку повномасштабного вторгнення. Жодних змін чи обмежень не вводилося — школи міста завжди приймали й готові приймати під час повітряної тривоги кожного, кому потрібен безпечний прихисток», — повідомили в департаменті освіти.

Як знайти найближче укриття

Щоб мешканці могли швидко знайти безпечне місце, у місті діє офіційна інтерактивна карта укриттів Кривого Рогу. На ній можна перевірити, де розташоване найближче сховище у своєму районі. У міській владі закликають користуватися картою, щоб заздалегідь знати, куди йти під час повітряної тривоги. Водночас мешканцям варто пам’ятати про сигнал тривоги та не зволікати з переходом до укриття.

Отже, у Кривому Розі шкільні сховища й надалі будуть доступні для всіх містян цілодобово. Це стосується не лише дітей і працівників шкіл, а й кожного, хто потребує захисту під час повітряної тривоги. Про це заявив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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