Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной ещё не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

Пути урегулирования и возможное проведение саммита в Абу-Даби или Европе зависят от многих факторов, в частности от развития ситуации на Ближнем Востоке. Пока неизвестно, что именно вызвало смену риторики Кремля, однако не исключается наличие непубличных договоренностей между США и РФ.

В то же время США предостерегли от опасности отмены ограничений против России до достижения реальных результатов, поскольку санкции вводились за вооруженную агрессию, а не ради самого факта ведения диалога.

Источник: Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Также Ушаков заявил, что Россия, США и Китай начали готовить трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника Путина, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к её проведению.

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