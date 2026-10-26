Переселенцев могут снять с учета без их заявления: перечень оснований

В Украине вступил в силу новый закон о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), который определяет основания для снятия переселенцев с учета. В отдельных случаях это может быть сделано без заявления самого человека.

Соответствующие нормы предусмотрены статьёй 10 Закона Украины № 4924-IX «О внутренне перемещённых лицах», который вступил в силу 22 октября 2026 года.

Когда переселенца снимают с учета по его заявлению

Согласно закону, основанием для снятия с учета является личное обращение ВПЛ с заявлением о:

прекращение учета внутренне перемещенного лица;

возвращение в покинутое место проживания;

выезд на постоянное проживание за границу.

При каких условиях могут снять с учета без заявления

Закон предусматривает ряд случаев, когда снятие с учета возможно без обращения переселенца. В частности, это происходит, если человек:

добровольно вернулась в покинутое место проживания, но не сообщила об этом в установленном порядке;

выехала за границу на постоянное жительство;

находилась за пределами Украины более 90 дней подряд или более 180 дней в совокупности в течение года;

предоставила заведомо ложные сведения, на основании которых её поставили на учёт в качестве ВПЛ;

получила обвинительный приговор за преступление против основ национальной безопасности Украины или за оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, в соответствии со статьей 436-2 Уголовного кодекса Украины;

выехала с территории, где восстановились условия для безопасного и достойного возвращения;

умерла или была объявлена умершей.

В то же время для пребывания за границей по уважительным причинам предусмотрены исключения. Перечень таких обстоятельств и предельные сроки должен определить Кабинет Министров Украины.

Правительство также должно установить порядок определения территорий, на которые люди могут безопасно и достойно вернуться.

Могут ли снять с учета из-за смены регистрации

Смена зарегистрированного места жительства на подконтрольной Украине территории сама по себе не является основанием для снятия с учета ВПЛ, если человек фактически не вернулся в покинутое место жительства.

Что меняется для переселенцев

Новый закон предусматривает постепенный переход к ведению учета внутренне перемещенных лиц в Единой информационной базе данных.

Справки ВПЛ, выданные ранее, остаются в силе. Переоформлять их только из-за вступления в силу нового закона не требуется.

Также обсуждаются изменения в размере пособия на проживание. В частности, в бюджетных поручениях правительства предусмотрены предложения по ее увеличению с 2027 года на 1000 гривен: до 3000 гривен для взрослых переселенцев и до 4000 гривен для детей и людей с инвалидностью. Эти суммы следует рассматривать как запланированные изменения, а не как уже действующие размеры выплат.

Напомним, в Хмельницкой области стоимость дома для многодетной семьи ВПЛ завысили на ₴2,6 млн.

Кабмин официально определил полномочия нового Министерства регионов и ВПЛ.

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