Погиб бывший председатель НКРЭКП Валерий Тарасюк

Бывший глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк трагически погиб. Обстоятельства его гибели пока не уточняются.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«С глубокой скорбью и болью сообщаем о трагической гибели нашего коллеги, бывшего председателя и члена НКРЭКП Валерия Владимировича Тарасюка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тарасюк посвятил значительную часть своей профессиональной жизни энергетической отрасли Украины. В частности, в разные годы он возглавлял НКРЭКП, работал членом комиссии, был непосредственно причастен к важным решениям и изменениям в сфере энергетики.

«Для нас он был не только опытным руководителем и специалистом. Он был коллегой, человеком со своим характером, убеждениями, принципами. Человеком, которого мы знали, с которым спорили, находили решения, работали и просто общались», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

НКРЭКП выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Тарасюка.

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