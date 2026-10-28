Загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк

Колишній очільник Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк трагічно загинув. Обставини його загибелі наразі не уточнюються.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«З глибоким сумом і болем повідомляємо про трагічну загибель нашого колеги, колишнього голови та члена НКРЕКП Валерія Володимировича Тарасюка», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тарасюк присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України. Зокрема, у різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики.

«Для нас він був не лише досвідченим керівником і фахівцем. Він був колегою, людиною зі своїм характером, переконаннями, принципами. Людиною, яку ми знали, з якою сперечалися, знаходили рішення, працювали й просто спілкувалися», — підкреслили в пресслужбі регулятора.

НКРЕКП висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Тарасюка.

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