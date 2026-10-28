Zginął były przewodniczący NKREKP Walerij Tarasjuk

Były szef Krajowej Komisji ds. Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych Walerij Tarasjuk zginął w tragicznych okolicznościach. Okoliczności jego śmierci nie zostały na razie wyjaśnione.

Informację tę podał biuro prasowe organu regulacyjnego.

„Z głębokim smutkiem i bólem informujemy o tragicznej śmierci naszego kolegi, byłego przewodniczącego i członka NKREKP Walerego Włodimirowicza Tarasjuka” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że Tarasjuk poświęcił znaczną część swojego życia zawodowego ukraińskiej branży energetycznej. W szczególności w różnych latach stał na czele NKREKP, pełnił funkcję członka komisji oraz był bezpośrednio zaangażowany w ważne decyzje i zmiany w sektorze energetycznym.

„Dla nas był nie tylko doświadczonym kierownikiem i specjalistą. Był kolegą, człowiekiem o własnym charakterze, przekonaniach i zasadach. Człowiekiem, którego znaliśmy, z którym dyskutowaliśmy, znajdowaliśmy rozwiązania, pracowaliśmy i po prostu rozmawialiśmy” – podkreślono w biurze prasowym organu regulacyjnego.

NKREKP składa szczere kondolencje rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy znali Tarasjuka.

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