Na prawym brzegu Kijowa tymczasowo zawieszono harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną była awaria urządzeń uszkodzonych w wyniku rosyjskich ostrzałów.

W DTEK poinformowano, że z powodu awarii energetycy nie mogą obecnie stosować zaplanowanych harmonogramów przerw w dostawach prądu w tej części stolicy. Informacja o wznowieniu ich obowiązywania zostanie podana w późniejszym terminie.

„Prawy brzeg Kijowa: awaria na sprzęcie uszkodzonym w wyniku ostrzałów, harmonogramy tymczasowo nie obowiązują. Energetycy pracują na miejscu i robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie na lewym brzegu stolicy harmonogramy obowiązują.

Poinformowała o tym firma DTEK.



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