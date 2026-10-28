Зеленский поблагодарил Трампа за возобновление обмена разведданными с США

Украина возобновила обмен разведывательной информацией с Соединёнными Штатами. Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа, военных и всех, кто присоединился к возобновлению сотрудничества.

«Обмен разведданными возобновился. Мы благодарны американским партнерам — всем, кто это сделал: и президенту Дональду Трампу, и военным, и каждому, кто помогал», — заявил Зеленский.

Напомним, 10 октября издание Financial Times сообщило, что США якобы пригрозили прекратить передачу Украине разведывательной информации, если Киев не откажется от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным издания, соответствующее предупреждение украинская делегация получила от представителей Дональда Трампа во время переговоров в Майами.

Вопрос обмена разведывательной информацией обострился после российской атаки на Киев 12 октября, когда воздушную тревогу объявили с задержкой.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила от международных партнеров предупреждения о запуске пяти российских баллистических ракет.

В то же время специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», пояснил, что разведывательные службы партнеров иногда могут не фиксировать пуски ракет с комплексов С-400 из-за технических особенностей.

Сергей Бескрестнов призвал не делать преждевременных выводов о прекращении сотрудничества с США, подчеркнув возможные технические причины отсутствия предупреждения.

Теперь Владимир Зеленский официально подтвердил, что обмен разведывательными данными с Соединёнными Штатами возобновлён. В то же время подробностей об объёме и механизмах возобновлённого сотрудничества президент не раскрыл.

Об этом глава государства сообщил во время закрытой встречи с журналистами.

Украина продолжает получать разведывательные данные от США, в частности предупреждения о приближении российских баллистических ракет. Также Киев рассчитывает, что полноценную работу Starlink удастся возобновить в течение 48 часов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Осло после встречи со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что США возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной для заблаговременного предупреждения о российских баллистических атаках.

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