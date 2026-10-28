泽连斯基感谢特朗普恢复与美国的情報交流

乌克兰已恢复与美国的军事情报交流。总统沃洛迪米尔·泽连斯基向美国领导人唐纳德·特朗普、美军以及所有为恢复合作做出贡献的人士表示感谢。

“情报交流已经恢复。我们感谢美国伙伴——所有为此付出努力的人：包括唐纳德·特朗普总统、军方以及每一位提供帮助的人，”泽连斯基表示。

回顾此前，10月10日，《金融时报》报道称，美国据称曾威胁称，如果基辅不停止对俄罗斯炼油厂的打击，将停止向乌克兰提供情报。

据该报报道，乌克兰代表团在迈阿密谈判期间收到了唐纳德·特朗普方面的代表发出的相关警告。

在10月12日俄罗斯袭击基辅、且空袭警报延迟发布后，情报共享问题变得愈发尖锐。

弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰并未从国际合作伙伴处收到关于五枚俄罗斯弹道导弹发射的预警。

与此同时，代号为“闪电”的电子战专家谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫解释称，由于技术原因，合作伙伴的情报机构有时可能无法探测到S-400系统发射的导弹。

谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫呼吁不要对与美国停止合作做出过早的结论，并强调未收到预警可能是由技术原因造成的。

如今，弗拉基米尔·泽连斯基已正式确认，与美国的侦察数据交换已恢复。不过，总统并未透露有关恢复合作的具体规模和机制的细节。

国家元首是在与记者举行的闭门会议上宣布这一消息的。

乌克兰继续从美国获取情报数据，特别是关于俄罗斯弹道导弹逼近的预警。 此外，基辅方面预计“星链”（Starlink）将在48小时内恢复全面运行。总统弗拉基米尔·泽连斯基在奥斯陆与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫会晤后发表了上述声明。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，美国已恢复与乌克兰的情报共享，以便提前预警俄罗斯的弹道导弹袭击。

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