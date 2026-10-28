Zelenski podziękował Trumpowi za wznowienie wymiany danych wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi

Ukraina wznowiła wymianę informacji wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi, wojskowym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wznowienia współpracy.

„Wznowiono wymianę danych wywiadowczych. Jesteśmy wdzięczni amerykańskim partnerom – wszystkim, którzy się do tego przyczynili: zarówno prezydentowi Donaldowi Trumpowi, jak i wojskowym oraz każdemu, kto pomagał” – oświadczył Zełenski.

Przypomnijmy, że 10 października gazeta „Financial Times” poinformowała, iż Stany Zjednoczone rzekomo zagroziły zaprzestaniem przekazywania Ukrainie informacji wywiadowczych, jeśli Kijów nie zrezygnuje z ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Według gazety ukraińska delegacja otrzymała takie ostrzeżenie od przedstawicieli Donalda Trumpa podczas rozmów w Miami.

Kwestia wymiany informacji wywiadowczych stała się szczególnie paląca po rosyjskim ataku na Kijów 12 października, kiedy to alarm powietrzny ogłoszono z opóźnieniem.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie otrzymała od międzynarodowych partnerów ostrzeżenia o wystrzeleniu pięciu rosyjskich rakiet balistycznych.

Jednocześnie specjalista ds. walki radioelektronicznej Siergiej Beskrestnow, znany pod pseudonimem Flash, wyjaśnił, że służby wywiadowcze partnerów mogą czasami nie rejestrować wystrzałów rakiet z kompleksów S-400 ze względu na specyfikę techniczną.

Siergiej Beskrestnow wezwał do nie wyciągania przedwczesnych wniosków dotyczących zaprzestania współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, podkreślając możliwe przyczyny techniczne braku ostrzeżenia.

Teraz Wołodymyr Zełenski oficjalnie potwierdził, że wymiana danych wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi została wznowiona. Jednocześnie prezydent nie ujawnił szczegółów dotyczących zakresu i mechanizmów wznowionej współpracy.

Głowa państwa poinformowała o tym podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami.

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od USA, w szczególności ostrzeżenia o zbliżających się rosyjskich rakietach balistycznych. Ponadto Kijów liczy, że pełne funkcjonowanie systemu Starlink uda się przywrócić w ciągu 48 godzin. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył to w Oslo po spotkaniu ze specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Stevem Witkoffem.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wznowiły wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą w celu wczesnego ostrzegania przed rosyjskimi atakami balistycznymi.

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