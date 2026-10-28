Зеленський подякував Трампу за відновлення обміну розвідданими зі США

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Україна відновила обмін розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами. Президент Володимир Зеленський подякував американському лідеру Дональду Трампу, військовим та всім, хто долучився до поновлення співпраці.

«Обмін розвідданими відновився. Ми вдячні американським партнерам — всім, хто це зробив: і Президенту Дональду Трампу, і військовим, і кожному, хто допомагав», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня видання Financial Times повідомило, що США нібито пригрозили припинити передавати Україні розвідувальну інформацію, якщо Київ не відмовиться від ударів по російських нафтопереробних заводах.

За даними видання, відповідне попередження українська делегація отримала від представників Дональда Трампа під час переговорів у Маямі.

Питання обміну розвідувальною інформацією загострилося після російської атаки на Київ 12 жовтня, коли повітряну тривогу оголосили із затримкою.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала від міжнародних партнерів попередження про запуск п’яти російських балістичних ракет.

Водночас фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш, пояснив, що розвідувальні служби партнерів іноді можуть не фіксувати пуски ракет із комплексів С-400 через технічні особливості.

Сергій Бескрестнов закликав не робити передчасних висновків про припинення співпраці зі США, наголосивши на можливих технічних причинах відсутності попередження.

Тепер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що обмін розвідувальними даними зі Сполученими Штатами відновлено. Водночас подробиць про обсяг і механізми поновленої співпраці президент не розкрив.

Про це глава держави повідомив під час закритої зустрічі з журналістами.

Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США, зокрема попередження про наближення російських балістичних ракет. Також Київ розраховує, що повноцінну роботу Starlink вдасться відновити протягом 48 годин. Про це президент Володимир Зеленський заявив в Осло після зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що США відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною для завчасного попередження про російські балістичні атаки.

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