Зеленський назвав неприпустимим вирішення долі України без її участі

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які спроби вирішити долю країни за її спиною є непродуктивними, несправедливими та завідомо приреченими на поразку.

Глава держави підкреслив, що суверенітет і територіальна цілісність держави не можуть бути предметом сторонніх домовленостей, а угоди щодо припинення війни мають укладатися виключно за участю безпосередніх сторін конфлікту.

Зеленський згадав невдалі спроби Кремля досягти швидкої перемоги, зауваживши, що попри початкові наміри РФ окупувати Україну за кілька днів, український народ успішно чинить спротив. Він резюмував, що жодні треті держави не мають права визначати майбутнє незалежної України.

Джерело: Інтерв'ю Володимира Зеленського CNN Türk.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на території Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

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