31 października Zełenski przyjedzie do Turcji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi 31 października Stambuł na zaproszenie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana.

Poinformował o tym szef Dyrekcji ds. Komunikacji w administracji prezydenta Turcji, Burhanettin Duran.

„Podczas wizyty omówione zostaną działania, które można podjąć w celu dalszego rozwoju współpracy dwustronnej między Turcją a Ukrainą, a także wydarzenia regionalne i międzynarodowe, w szczególności wojna między Rosją a Ukrainą oraz sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na Morzu Czarnym” – zaznaczył Duran.

Źródło: Burhanettin Duran w serwisie społecznościowym X

Ankara będzie nadal konsekwentnie przestrzegać ograniczeń dotyczących przepływu okrętów wojskowych przez cieśniny Bosfor i Dardanele zgodnie z konwencją z Montrealu przez cały okres działań wojennych przeciwko Ukrainie. Oświadczył to 28 października minister obrony Turcji Yasar Güler podczas spotkania ze swoimi odpowiednikami z Bułgarii i Rumunii.

Ankara zastrzega sobie prawo do podjęcia środków prawnych w przypadku dalszych ataków na statki cywilne na Morzu Czarnym, które mają związek ze stroną turecką.

W 2026 roku Turcja przekazała Ukrainie niewielką liczbę systemów przeciwlotniczych Korkut, przeznaczonych do niszczenia dronów i innych celów powietrznych. Ukraińskie siły zbrojne już wykorzystują te systemy podczas odpierania rosyjskich ataków.

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