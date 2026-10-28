Зеленский раскритиковал Кличко за задержку с подготовкой к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Сергея Корецкого сформировать специальную группу руководителей для Киева, которая будет разрабатывать меры по подготовке столицы к сложной зиме. По словам главы государства, он обсуждал возможное участие в этой работе с Василием Малюком, Александром Кубраковым, Владимиром Гройсманом и Сергеем Сухомлиным.

По словам президента, он беседовал с различными руководителями о возможности возглавить киевскую администрацию, однако желающих не нашлось. Поэтому глава государства предложил другой подход — сформировать специальную команду из опытных менеджеров из сферы бизнеса и государственного управления.

«Я беседовал с различными менеджерами о том, хотят ли они возглавить киевскую администрацию. Никто не хочет. На месте мэра я сам просил бы их — умных людей, менеджеров с опытом. Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева — менеджеров из бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут, и попросить его. Сформируйте такую группу и разрабатывайте решения. Я буду делать то, что могу.

Я хотел привлечь к этой группе Малюка в контексте вопросов безопасности. Говорил также с Кубраковым, Гройсманом. Сухомлин отказался — как только услышал о Киеве. Говорил с людьми из бизнеса, из других сфер государственного управления. Никто не хочет быть причастным, потому что потом никто не скажет «спасибо», а другие будут постоянно говорить — о политике», — сказал Зеленский.

Таким образом, президент рассматривает создание отдельной управленческой группы, которая могла бы присоединиться к решению проблем столицы. Среди направлений её работы он назвал вопросы безопасности и подготовку города к зимнему периоду.

Глава государства подчеркнул, что его инициатива не направлена лично против мэра Киева Виталия Кличко. В то же время, по мнению Зеленского, столица должна быть должным образом подготовлена к сложной зиме, а для этого необходимо эффективное взаимодействие между различными управленческими командами.

«У нас нет никакой политики в этом вопросе. Я бы очень хотел, чтобы мэр сам все сделал. Но он не может сам это сделать. И работать вместе сложно. Потому что как только мы обсуждаем с какими-то менеджерами, как укрепить Киев, у мэра складывается впечатление, что кто-то хочет его заменить», — отметил президент.

По словам Зеленского, привлечение дополнительных специалистов должно помочь укрепить способность столицы реагировать на вызовы, а не стать поводом для политического противостояния.

Во время общения с журналистами президент также упомянул Харьков, где, по его словам, управленческая команда продолжает работать, несмотря на серьезные угрозы безопасности, в частности атаки управляемыми авиабомбами.

Зеленский подчеркнул важность сотрудничества между руководством областной администрации и городским головой, даже если их политические взгляды или планы на будущее различаются.

«Но очень здорово, когда в каждом городе работает группа менеджеров, которая может решать проблемы и держать ситуацию в городе под контролем. Там глава ОГА и мэр работают вместе. Я думаю, что у них с точки зрения политики — точно разные планы на будущее. Но у нас один общий враг, одна зима и одна страна. И с этим нужно что-то делать», — сказал глава государства.

Зеленский призывает сформировать для Киева команду опытных управленцев, которая поможет выработать решения для столицы перед сложной зимой. В то же время президент признал, что привлечь к этой работе желающих непросто, поскольку потенциальные участники опасаются политических обвинений.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Государственная казначейская служба заблокировала средства столицы, предназначенные для восстановления жилых домов, поврежденных российскими обстрелами. Он призвал правительство разблокировать финансирование.

Киев выполнил более 60% мероприятий, предусмотренных планом устойчивости города. Завершить все запланированные работы рассчитывают к декабрю, сообщил мэр Виталий Кличко.

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