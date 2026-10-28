泽连斯基因冬季准备工作延误而批评了克利奇科

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基要求总理谢尔盖·科雷茨基为基辅组建一支特别管理团队，负责制定相关方案，以帮助首都做好应对严冬的准备。 据国家元首称，他已就可能参与这项工作一事与瓦西里·马柳克、亚历山大·库布拉科夫、弗拉基米尔·格罗伊斯曼和谢尔盖·苏霍姆林进行了讨论。

总统表示，他曾与多位管理者商讨过出任基辅市政府负责人的可能性，但无人愿意接手。因此，国家元首提出另一种方案——组建一支由商业和公共管理领域经验丰富的管理者组成的特别团队。

“我曾与多位管理者探讨过他们是否愿意领导基辅市政府。结果无人愿意。如果我是市长，我会亲自邀请他们——这些聪明能干、经验丰富的人士。 我已请总理为基辅组建一个特别内阁——由商界管理者和能力出众的人士组成。我愿意亲自与他们推荐的人选进行沟通，并向其发出邀请。 请组建这样的团队并制定解决方案。我会尽我所能。

出于安全方面的考虑，我原本希望让马柳克加入这个小组。我也曾与库布拉科夫、格罗伊斯曼进行过沟通。苏霍姆林一听到是关于基辅的事就拒绝了。我还与商界人士以及其他政府管理领域的人士进行了交流。 “没人愿意插手，因为事后没人会道谢，而其他人却会不断谈论政治，”泽连斯基说道。

因此，总统正考虑成立一个独立的管理小组，以协助解决首都面临的问题。他列举了该小组的工作方向，包括安全问题以及城市冬季准备工作。

国家元首强调，他的这一倡议并非针对基辅市长维塔利·克利奇科本人。同时，泽连斯基认为，首都必须为即将到来的严冬做好充分准备，而这需要不同管理团队之间进行有效的协作。

“我们在此事上没有任何政治意图。 我非常希望市长能独自完成这一切。但他无法独自做到。而且合作起来很困难。因为一旦我们与某些管理者讨论如何加强基辅的防寒能力，市长就会觉得有人想取代他，”总统指出。

据泽连斯基称，引入更多专家应有助于增强首都应对挑战的能力，而非成为政治对抗的借口。

在与记者交流时，总统还提到了哈尔科夫。他表示，尽管面临严重的安全威胁——特别是制导炸弹的袭击——该市的管理团队仍在继续工作。

泽连斯基强调了地区行政当局领导层与市长之间合作的重要性，即使他们的政治观点或未来规划存在差异。

“不过，如果每个城市都有一支能够解决问题并稳定市内局势的管理团队，那真是太好了。在那里，州长和市长通力合作。 我认为，从政治角度来看，他们对未来的规划肯定不同。但我们有一个共同的敌人、一个冬天和一个国家。面对这一切，我们必须采取行动，”国家元首说道。

泽连斯基呼吁为基辅组建一支经验丰富的管理团队，以帮助首都制定应对严峻冬季的解决方案。与此同时，总统承认，要吸引有志之士参与这项工作并不容易，因为潜在参与者担心会面临政治指控。

泽连斯基在与记者交流时透露了这一情况。

此前，基辅市长维塔利·克利奇科表示，国家财政局冻结了首都用于修复遭俄罗斯炮击损毁的住宅楼的资金。他呼吁政府解冻这笔资金。

基辅已完成了城市韧性计划中60%以上的措施。市长维塔利·克利奇科表示，预计将在12月前完成所有计划中的工作。

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