Zelenski skrytykował Kliczkę za opóźnienia w przygotowaniach do zimy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił premiera Siergieja Koreckiego o powołanie specjalnego zespołu kierowniczego dla Kijowa, który będzie opracowywał rozwiązania mające na celu przygotowanie stolicy na trudną zimę. Jak poinformował głowa państwa, rozmawiał na temat ewentualnego udziału w tych pracach z Wasylem Maljukiem, Aleksandrem Kubrakowem, Wołodymyrem Hrojsmanem i Siergiejem Suchomlinem.

Jak powiedział prezydent, rozmawiał z różnymi menedżerami na temat możliwości stanąć na czele administracji kijowskiej, jednak nie znaleźli się chętni. Dlatego głowa państwa zaproponowała inne podejście — utworzenie specjalnego zespołu złożonego z doświadczonych menedżerów ze świata biznesu i administracji państwowej.

„Rozmawiałem z różnymi menedżerami o tym, czy chcieliby stanąć na czele administracji kijowskiej. Nikt nie chce. Na miejscu burmistrza sam poprosiłbym ich – mądrych ludzi, menedżerów z doświadczeniem. Poprosiłem premiera o zebranie specjalnego gabinetu dla Kijowa – menedżerów biznesu, silnych ludzi. Jestem gotów osobiście porozmawiać z osobą, którą mi wskażą, i poprosić ją o to. Stwórzcie taki zespół i opracujcie rozwiązania. Ja zrobię, co w mojej mocy.

Chciałem włączyć do tej grupy Maluka w kontekście kwestii bezpieczeństwa. Rozmawiałem również z Kubrakowem i Grojsmanem. Suchomlin odmówił – jak tylko usłyszał o Kijowie. Rozmawiałem z ludźmi ze świata biznesu oraz z innych sfer administracji państwowej. Nikt nie chce się w to angażować, bo potem nikt nie powie „dziękuję”, a inni będą ciągle mówić – o polityce” – powiedział Zełenski.

W związku z tym prezydent rozważa utworzenie odrębnej grupy zarządzającej, która mogłaby zaangażować się w rozwiązywanie problemów stolicy. Wśród kierunków jej działania wymienił kwestie bezpieczeństwa oraz przygotowanie miasta do okresu zimowego.

Głowa państwa podkreśliła, że jej inicjatywa nie jest skierowana osobiście przeciwko burmistrzowi Kijowa Witalijowi Kliczce. Jednocześnie, zdaniem Zełenskiego, stolica powinna być odpowiednio przygotowana na trudną zimę, a do tego niezbędna jest skuteczna współpraca między różnymi zespołami zarządzającymi.

„Nie ma w tej sprawie żadnej polityki z naszej strony. Bardzo bym chciał, żeby burmistrz sam wszystko załatwił. Ale on sam tego nie jest w stanie zrobić. A współpraca jest trudna. Bo gdy tylko rozmawiamy z jakimiś menedżerami o tym, jak wzmocnić Kijów, burmistrz odnosi wrażenie, że ktoś chce go zastąpić” – zauważył prezydent.

Według Zełenskiego zaangażowanie dodatkowych specjalistów ma pomóc wzmocnić zdolność stolicy do reagowania na wyzwania, a nie stać się pretekstem do politycznej konfrontacji.

Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent wspomniał również o Charkowie, gdzie, jak powiedział, zespół zarządzający kontynuuje pracę pomimo poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, w szczególności ataków bombami kierowanymi.

Zełenski podkreślił znaczenie współpracy między kierownictwem administracji obwodowej a burmistrzem, nawet jeśli ich poglądy polityczne lub plany na przyszłość się różnią.

„Ale to naprawdę świetnie, gdy w każdym mieście działa zespół menedżerów, który potrafi rozwiązywać problemy i utrzymywać porządek w mieście. Tam przewodniczący administracji obwodowej i burmistrz współpracują ze sobą. Myślę, że z politycznego punktu widzenia mają oni z pewnością różne plany na przyszłość. Ale mamy jednego wspólnego wroga, jedną zimę i jeden kraj. I trzeba coś z tym zrobić” – powiedział głowa państwa.

Zełenski wzywa do stworzenia dla Kijowa zespołu doświadczonych menedżerów, który pomoże wypracować rozwiązania dla stolicy przed trudną zimą. Jednocześnie prezydent przyznał, że nie jest łatwo zaangażować chętnych do tej pracy, ponieważ potencjalni uczestnicy obawiają się oskarżeń politycznych.

Zelenski poinformował o tym podczas rozmowy z dziennikarzami.

Wcześniej burmistrz Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że Państwowa Służba Skarbowa zablokowała środki stolicy przeznaczone na odbudowę budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku rosyjskich ostrzałów. Wezwał rząd do odblokowania finansowania.

Kijów zrealizował ponad 60% działań przewidzianych w planie odporności miasta. Wszystkie zaplanowane prace mają zostać zakończone do grudnia – poinformował burmistrz Witalij Kliczko.

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