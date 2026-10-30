W Zakarpaciu skazano mężczyznę na karę więzienia za uprawę konopi

33-letni mieszkaniec Chustu został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za nielegalną uprawę konopi i posiadanie marihuany. Mężczyzna urządził w domu szklarnię z systemami nawadniania i wentylacji, a część roślin uprawiał w donicach na podwórku.

Oskarżonego zatrzymano w lipcu 2026 roku. W sądzie prokuratorzy udowodnili, że już wiosną nielegalnie zasiał i uprawiał konopie.

W celu uprawy roślin mężczyzna urządził szklarnię z systemami nawadniania i wentylacji, a także dbał o uprawy. Część konopi umieścił w donicach na podwórku.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania wykryli i zabezpieczyli około 240 krzewów konopi. Ekspertyza potwierdziła, że rośliny zawierają substancje odurzające.

Ponadto w domu mężczyzny znaleziono susz konopi, wagę elektroniczną, torebki do pakowania oraz przyrządy do palenia.

Mężczyzna został uznany za winnego nielegalnego sadzenia i uprawy konopi w ilości 50 i więcej roślin, a także nielegalnego wytwarzania i przechowywania środków odurzających bez zamiaru sprzedaży.

Jego czyny zakwalifikowano na podstawie części pierwszej artykułu 309 oraz części drugiej artykułu 310 Kodeksu karnego Ukrainy.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Chustie 33-letni mężczyzna został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Do czasu uprawomocnienia się wyroku będzie przebywał w areszcie.

Oskarżenie publiczne w tej sprawie poparli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Chustie.

Wcześniej organy ścigania w ramach dwóch etapów ogólnokrajowych działań mających na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej przeprowadziły 968 przeszukań, zabezpieczyły ponad tonę konopi indyjskich oraz prawie 57 tysięcy krzewów konopi. Ponadto zlikwidowano 23 laboratoria narkotykowe, zatrzymano 96 osób, a kolejnym 181 osobom postawiono zarzuty.

Ponadto Państwowe Biuro Śledcze prowadzi operację specjalną „Stop Traffic”, mającą na celu zwalczanie nielegalnego obrotu narkotykami, bronią i amunicją.

Krajowa Policja Ukrainy przeprowadziła trzeci, końcowy etap ogólnokrajowej operacji antynarkotykowej „Rubikon”. W sumie w trakcie trzech etapów funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 367 osobom objętym postępowaniami karnymi i zlikwidowali znaczną część infrastruktury narkotykowej na Ukrainie.

Wcześniej prokuratorzy Zakarpackiej Prokuratury Specjalistycznej ds. Obrony Regionu Zachodniego skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm członkom zorganizowanej grupy, których oskarża się o przemyt prawie 6 kilogramów kokainy na terytorium Ukrainy oraz przygotowanie narkotyków do sprzedaży.

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