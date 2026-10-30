В Закарпатье мужчину приговорили к тюремному заключению за выращивание конопли

33-летнего жителя Хуста приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконное выращивание конопли и хранение каннабиса. Мужчина оборудовал у себя дома теплицу с системами полива и вентиляции, а часть растений выращивал в вазонах во дворе.

Обвиняемого задержали в июле 2026 года. В суде прокуроры доказали, что еще весной он незаконно посеял и выращивал коноплю.

Для выращивания растений мужчина оборудовал теплицу с системами полива и вентиляции, а также ухаживал за насаждениями. Часть конопли он разместил в вазонах во дворе.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 240 кустов конопли. Экспертиза подтвердила, что растения содержат наркотические вещества.

Кроме того, в доме мужчины нашли сухой каннабис, электронные весы, пакеты для фасовки и приспособления для курения.

Мужчину признали виновным в незаконном посеве и выращивании конопли в количестве 50 и более растений, а также в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

Его действия квалифицировали по части первой статьи 309 и части второй статьи 310 Уголовного кодекса Украины.

Приговором Хустского районного суда 33-летнего мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Публичное обвинение по делу поддерживали прокуроры Хустской окружной прокуратуры.

Ранее правоохранители в рамках двух этапов общегосударственных мероприятий по противодействию наркопреступности провели 968 обысков, изъяли более тонны каннабиса и почти 57 тысяч кустов конопли. Также была пресечена деятельность 23 нарколабораторий, задержаны 96 человек, а ещё 181 человеку было сообщено о подозрении.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит спецоперацию «Стоп трафик», направленную на противодействие незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов.

Национальная полиция Украины провела третий, завершающий этап общегосударственной антинаркотической спецоперации «Рубикон». Всего за время трех этапов правоохранители сообщили о подозрении 367 фигурантам уголовных производств и ликвидировали значительную часть наркоинфраструктуры в Украине.

До этого прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, которых обвиняют в контрабанде почти 6 килограммов кокаина в Украину и подготовке наркотиков к сбыту.

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