Минобороны планирует интегрировать ЗРК в единую сеть и использовать роботизированные турели

Министр обороны Украины Евгений Хмара во время посещения подразделений противовоздушной обороны обсудил с военнослужащими возможность объединения различных зенитных ракетных комплексов, в частности NASAMS и IRIS-T, в единую тактическую сеть боевого управления.

В ходе встречи стороны проанализировали опыт применения западных систем и пути повышения эффективности защиты воздушного пространства.

Также чиновник посетил позиции сил непосредственного противовоздушного прикрытия, где ознакомился с результатами использования роботизированных турелей, с помощью которых уже были уничтожены вражеские БПЛА моделей «Герань-4» и «Герань-5». В рамках визита особое внимание уделили определению потребностей в зенитных управляемых ракетах, применению специализированных боеприпасов и усилению мер безопасности личного состава.

Источник: Пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ночь на 2 ноября российские войска запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили 154 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 26 локациях.

ПВО уничтожила 280 дронов в течение дня 1 ноября.

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