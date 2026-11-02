Ministerstwo Obrony planuje zintegrować systemy obrony przeciwlotniczej w jedną sieć oraz wykorzystać zrobotyzowane wieżyczki

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara podczas wizyty w jednostkach obrony przeciwlotniczej omówił z żołnierzami możliwość połączenia różnych systemów rakietowych obrony przeciwlotniczej, w szczególności NASAMS i IRIS-T, w jedną taktyczną sieć dowodzenia bojowego.

Podczas spotkania strony przeanalizowały doświadczenia związane z wykorzystaniem zachodnich systemów oraz sposoby zwiększenia skuteczności ochrony przestrzeni powietrznej.

Ponadto minister odwiedził stanowiska sił bezpośredniej obrony przeciwlotniczej, gdzie zapoznał się z wynikami wykorzystania zrobotyzowanych wieżyczek, za pomocą których zneutralizowano już wrogie bezzałogowe statki powietrzne modeli „Geran-4” i „Geran-5”. W ramach wizyty szczególną uwagę poświęcono określeniu zapotrzebowania na przeciwlotnicze pociski kierowane, zastosowaniu specjalistycznej amunicji oraz wzmocnieniu środków bezpieczeństwa personelu.

Źródło: Biuro prasowe Ministerstwa Obrony Ukrainy.

W nocy z 1 na 2 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 193 bezzałogowe statki powietrzne typu uderzeniowego. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 154 cele powietrzne, jednak odnotowano trafienia w 26 lokalizacjach.

W ciągu dnia 1 listopada siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 280 dronów.

Czytaj nas na