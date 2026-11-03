Służba Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Biurem Prokuratora Generalnego postawiła zarzuty zaocznie byłej rzeczniczce prezydenta Ukrainy Julii Mendel. Śledczy zarzucają podejrzanej popełnienie przestępstw na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy: ust. 2 art. 111 (zdrada państwowa popełniona w warunkach stanu wojennego) oraz ust. 2 i 3 art. 436-2 (usprawiedliwianie, uznawanie za zgodną z prawem oraz zaprzeczanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, gloryfikowanie jej uczestników).

Na podstawie wyników kompleksowych ekspertyz oraz operatywnychśledczych ustalono, że Mendel prowadziła działalność informacyjno-dywersyjną, rozpowszechniając w swoich publicznych wypowiedziach i w mediach społecznościowych materiały, które dyskredytują Ukrainę na arenie międzynarodowej i usprawiedliwiają reżim kremlowski.

Ponieważ podejrzana przebywa obecnie poza granicami kraju, ukraińskie organy ścigania podejmują działania proceduralne w celu ogłoszenia jej listu gończego i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Źródło: Oficjalne oświadczenia Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Biura Prokuratora Generalnego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, którym wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w sprawie nałożenia sankcji na byłą rzeczniczkę prezydenta Julię Mendel.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało francuskie środowisko medialne do uważnego i krytycznego podejścia do wypowiedzi byłej rzeczniczki prezydenta Julii Mendel. W resortcie podkreślono, że nie należy dać się wprowadzić w błąd jej wypowiedziami.

Była rzeczniczka prezydenta Zełenskiego, Julia Mendel, opublikowała, jak twierdzi, raporty doradczyni szefa Kancelarii Prezydenta Andrieja Jermaka dotyczące działalności opłacanych blogerów z Banowej.

Przypomnijmy, że ochrona Parlamentu Europejskiego uniemożliwiła Julii Mendel wystąpienie na wydarzeniu zorganizowanym przez skrajną prawicę.

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